Miraç Kandili Bu Gece Kutlanıyor

Miraç Kandili bu gece idrak edilecek. Kandil dolayısıyla bugün Akşam Namazı’nın ardından camilerde mevlit okutulacak, dua yapılacak, vaaz verilecek.

Bu yıl 13 Nisan Cuma gecesi kutlanacak olan Miraç Kandili ile ilgili, Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, “Miraç; hüzün ve elem dolu günlerden geçmekte olan Resûl-i Ekrem’in, Rabbi tarafından teselli edildiği ve huzura kabul buyrulduğu gecedir. Miraç; Sevgili Peygamberimizin Allah’ın izni ve keremiyle önce Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da sonsuz kudretin ayetlerini müşahede etmek üzere semaya yükseltildiği yolculuktur. Miraç; Mekke ile Kudüs arasındaki mukaddes bağı korumanın, Rabbimizden gelen davete icabet ederek her adımda O’na yaklaşmanın adıdır. Miraç; yücelme, maddeden uzaklaşarak manaya erişme, süflî olandan vazgeçip ulvî olana yönelme çabasıdır.

Asırlar önce gerçekleşen bu mucizenin her bir Müslüman için değeri ve anlamı büyüktür. İnsanlığın hürmeti, merhameti, muhabbeti unuttuğu; emaneti zayi ettiği; benliğini ve kimliğini kaybettiği, menfaat ve adavet girdaplarında boğulduğu günümüzde miracın derin anlamı bir daha hatırlanmalıdır. Alnı secdeye her değdiğinde miracı yaşayan mümin, bu kutlu yolculuğun mesajına aşina olmalı, miraç bilincini kuşanmalı, hayatının bütün katmanlarında manevi inkişafın yollarını aramalıdır. Mümin, yücelmenin yegâne yolunun Allah’a kul olmaktan geçtiğini; mal, mülk, makam, mevki uğruna inancını ve erdemlerini feda ederse vuslata eremeyeceğinin farkında olmalıdır. Zira hem Cenâb-ı Hakkın katında hem de toplum nezdinde kadri yüce bir insan olmak, sıddık olmakla, özü sözü bir, güvenilir, mütevazı, fedakâr ve samimi bir mümin olarak yaşamakla mümkündür.” açıklaması yaptılar.

CAMİLERDE MEVLİD VE VAAZ

Miraç Kandili dolayısıyla Malatya’da mevlid ve dua programı yapılacak camilerle ilgili program şöyle:

MESAJLAR..

Bu arada, Miraç Kandili dolayısıyla siyasiler, yerel yöneticiler mesajlar yayınladılar:

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık

“Mübarek üç ayların ilki olan Recep Ayı’nın 27. gecesini idrak ettiğimiz Miraç Kandili ilahi lütuf ve bereketler barındıran, hikmetlerle dolu müstesna bir gecedir. Böyle mübarek gün ve gecelerin kutsiyeti; paylaşmayı, merhameti, adaleti ve iyiliği yüceltmek adına bize rehber olmalıdır.

Miraç Gecesinde Peygamber Efendimiz, Allah-u Teala ile görüşmeye nail olmuş, O’na şirk koşmayanların affedileceğinin müjdesi verilmiş, beş vakit namaz emrolunmuştur. Öyle ki her namazımızı Rabb’in huzuruna çıktığımızı bilerek kılmalı, iki vakit arasında geçen zamanda ise bu bilinç ile hareket etmeliyiz.

Günahlardan arınmayı umduğumuz bu mübarek gecenin başta Miraç mucizesinin gerçekleştiği Mescid-i Aksa ve Filistin Coğrafyası olmak üzere tüm İslam Coğrafyasında yaşanan zulümlerin biran evvel son bulmasına vesile olmasını diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Âleminin Mübarek Miraç Kandili’ni tebrik ediyorum. Miraç’ın İslam aleminin birlik ve beraberliğine; aziz milletimizin ve tüm insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Çakır’ın mesajı şöyle:

İçinde bulunduğumuz mübarek üç ayların feyiz ve bereketli gecelerinden biri olan Miraç Kandiline erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Feyiz ve bereketlerle dolu bu gece vesilesiyle içimizdeki kötü düşünceleri bırakarak, iyilik ve güzelliklerde yarışmalıyız. Yükseliş anlamı taşıyan Miraç gecesinde; iyiliklerimizin, ibadetlerimizin, kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin yükselmesini diliyorum. Özellikle de insanlığın ve dünyanın ortak huzurunu bozan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzur ortamına bırakmasını Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Malatyalı hemşerilerim olmak üzere, tüm ülkemizin ve İslam âleminin Miraç Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim.”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, milletimizin ve İslam aleminin Miraç Kandili’ni kutlayarak, bu gecenin tüm insanlığa hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Miraç Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Kandil geceleri, insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel geceler. Miraç Kandili de bu müstesna ve özel günlerden biridir. Miraç, Peygamberimiz (S.A.V)’in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da Yüce Mevla’nın sonsuz âyet ve kudretini müşahede etmek için yaptığı mukaddes ve manevi yolculuktur. Miraç, aynı zamanda başta Peygamber efendimiz Hz. Muhammet (S.A.V) olmak üzere her mümin için manevi bir terfidir. Bizler için bu gece beş vakit namaz farz kılınırken, aynı zamanda bizlere en kutsal hediyedir Miraç. İnananlar olarak bu önemli gecede Peygamberimiz (S.A.V)’in mukaddes ve manevi yolculuğunu iyi anlama ve anlatmanın yanı sıra insani sorumluluğumuzu yeniden gözden geçirme adına önemli bir gün ve gecedir. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin, İslam aleminin Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, bu gecenin bütün İslâm âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine, dünyada adalet, huzur ve barışın teminine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar

MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’da yayınladığı mesajda, “İlahî hikmet ve bereketi barındıran bu kutlu yolculuk arınma, yücelme ve kulluğun zirvesine erişmenin yollarını da insanlığa öğretmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bizlere Miraç’tan üç hediye ile dönerek, müminin miracı 5 vakit namazı, Rabbimizin bizlere yüksek sorumluluklarımızı ve zaaflarımızı hatırlattığı Bakara Suresinin son iki ayetini, tevhid inancı olan herkesin kurtuluşa ereceği müjdelerini insanlığa tebliğ etmiş ve kurtuluş yolu olarak bizlere göstermiştir. Bu kutlu gecede Rabbimizden incinmiş kalpleri birleştirmesini, hata ve günahlarımızı bağışlamasını diliyoruz. Allah’ım her türlü fitne ve fesattan bizleri muhafaza eylesin. Muhabbetimize, birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize gölge düşüren her türlü şiddetten, nifaktan, tefrikadan, şeytandan bizleri muhafaza eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle Malatyalı hemşerilerimin, aziz milletimizin, Alem-i İslam’ın Miraç Kandili mübarek olsun” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com