Miraç Kandili Bu Gece Kutlanıyor

Hazreti Muhammed’in Allah’ın huzuruna kabul edilmesinin kutlandığı Miraç Kandili, 23 Nisan Pazar’ı Pazartesi’ne bağlayan gece kutlanıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez ile siyasiler ve yerel yöneticiler kutlama mesajları yayınladılar.

“MÜSLÜMAN İÇİN DEĞERİ VE ANLAMI BÜYÜK..”

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Görmez, Miraç Kandili dolayısıyla şu mesajı yayınladı:

“23 Nisan 2017 Pazar gününü Pazartesi’ye bağlayan gece, ilahi lütuf ve bereketler barındıran, hikmet ve muştularla gelen Miraç Kandilini idrak edeceğiz. Bu mübarek kandilin yüreklerimizdeki imanı ve topraklarımızdaki emanı güçlendiren; milletimiz, ümmetimiz ve insanlık âlemi için hayra, huzura, barışa vesile olan bir gece olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyor, bütün müminlerin Miraç Kandilini tebrik ediyorum.

Miraç; hüzün ve elem dolu günlerden geçmekte olan Resûl-i Ekrem’in, Rabbi tarafından teselli edildiği ve huzura kabul buyrulduğu gecedir. Miraç; Sevgili Peygamberimizin Allah’ın izni ve keremiyle önce Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da sonsuz kudretin ayetlerini müşahede etmek üzere semaya yükseltildiği yolculuktur. Miraç; Mekke ile Kudüs arasındaki mukaddes bağı korumanın, Rabbimizden gelen davete icabet ederek her adımda O’na yaklaşmanın adıdır. Miraç; yücelme, maddeden uzaklaşarak manaya erişme, süflî olandan vazgeçip ulvî olana yönelme çabasıdır.

Asırlar önce gerçekleşen bu mucizenin her bir Müslüman için değeri ve anlamı büyüktür. İnsanlığın hürmeti, merhameti, muhabbeti unuttuğu; emaneti zayi ettiği; benliğini ve kimliğini kaybettiği, menfaat ve adavet girdaplarında boğulduğu günümüzde miracın derin anlamı bir daha hatırlanmalıdır. Alnı secdeye her değdiğinde miracı yaşayan mümin, bu kutlu yolculuğun mesajına aşina olmalı, miraç bilincini kuşanmalı, hayatının bütün katmanlarında manevi inkişafın yollarını aramalıdır. Mümin, yücelmenin yegâne yolunun Allah’a kul olmaktan geçtiğini; mal, mülk, makam, mevki uğruna inancını ve erdemlerini feda ederse vuslata eremeyeceğinin farkında olmalıdır. Zira hem Cenâb-ı Hakkın katında hem de toplum nezdinde kadri yüce bir insan olmak, sıddık olmakla, özü sözü bir, güvenilir, mütevazı, fedakâr ve samimi bir mümin olarak yaşamakla mümkündür.

Miraç ile geçmişte göklere uzanan yolculuk, bugün kendi semamıza, iç dünyamıza doğru devam etmektedir. Peygamberimizin kadem-i şerifinde Mekke’yi Kudüs’e bağlayan yol, bugün hepimizin gönlünde bu iki harem beldeyi buluşturmaktadır. Hz. İbrahim’in Kâbe’yi inşa ederken tevhid, birlik, kardeşlik, kulluk için yaptığı çağrı, bugün Mescid-i Aksa için ümmet, özgürlük, diriliş, dayanışma şuuruna dönüşmelidir. Unutulmamalıdır ki, mümin miraçsız, Miraç Mescid-i Aksa’sız olmaz.

Savaşın ve zulmün kol gezdiği İslâm coğrafyasında güvenin, huzurun, emniyet ve hürriyetin yeniden hâkim olması, Müslümanların miraç değerlerini benimsemesiyle mümkün olacaktır. Sadece İslâm dünyasının değil, bütün bir insanlığın yücelmesine ve yükselmesine engel teşkil eden problemler ancak miraç değerleriyle aşılacaktır. İnsanlık; ahlâkına, hukukuna, sorumluluğuna kısacası insanlığına sahip çıktığında yeryüzünün şerefli halifesi olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin, gönül coğrafyamızın, yurt dışındaki vatandaşlarımızın, âlem-i İslâm’ın Miraç Kandilini bir kez daha tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin paslanan ruhlara cila, zehirlenen zihinlere deva, parçalanan yüreklere şifa olmasını Yücelerin Yücesi Rabbimizden niyaz ediyorum.”

DİĞER MESAJLAR..

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık

“Üç ayların müjdeleyicisi Regaip Kandili’nin ardından bir kez daha bereketini, sevincini ve mutluluğunu yaşadığımız Miraç Kandili’ne ulaşmış bulunmaktayız.

Yüce Rabb’imizin alemlere rahmet olarak gönderdiği Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed ( S.A.V), yine O’nun kudretiyle Mescid-i Aksa’ya yürütülmüş ve daha sonra yedi kat göğü geçerek Sidretü’l Münteha’ya yükseltilmiştir. Makamların en yücesinde sonsuz kudret sahibi Rabb’imiz ile aracısız bir şekilde buluşmasını ifade eden Miraç, en mübarek gecelerin başında gelmektedir.

Bakara Suresi’nin son 2 ayeti, Yüce Yaradan tarafından Peygamberimizin kendisine bildirilmiş, şirk koşma küfrünü işlemeyen herkesin cennete girebileceğinin müjdesi tebliğ edilmiş, namaz o gece tüm müminlere farz kılınmıştır. Miraç, ümmetimiz için ilahi bir rahmet, nefisleri terbiye etmek, misafir olarak bulunduğumuz bu fani hayatta ifa ettiğimiz yaşamımızın muhasebesini yapmak, elleri semaya, kalpleri Allah’a açmak adına önemli ve müstesna bir gecedir. Bizi mutlu bir ahiret yaşamına götürecek olan ibadetlerimize her gün olduğu gibi o gece de itina ve ehemmiyet göstermeliyiz. Miraç Kandili’nin anlamını iyi idrak etmeli, kalplerdeki zenginliği arttırmak için bol bol dua etmeli, hatalarımızın affı için tövbe etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerimle; aziz milletimizin, ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili’ni en kalbi duygularımla tebrik eder, bu gecede gönül bağlarımızı, muhabbetimizi, kardeşliğimizi her zamankinden daha sağlam ve sıkı bir şekilde güçlendirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yayınladığı mesajda tüm İslam âleminin Miraç Kandilini kutladı. Başkan Çakır, mesajında; “Miraç; Peygamber Efendimiz (sav)’in yaptığı, mukaddes ve manevi bir yolculuktur. Miraç, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufku, her bir Müslüman için manevi bir terfidir.

Güzel ahlakı, doğruluğu, dürüstlüğü, sevgiyi ve saygıyı esas alan yüce dinimiz, bizlere günahlarımızdan arınmamız için birçok fırsat sunmuştur. Miraç Kandili de bu önemli fırsatlardan biridir.

Bizlere sunulan bu fırsatları iyi bir şekilde değerlendirmemiz temennisiyle, Miraç Kandilinin sevgi, kardeşlik ve barış duygularını kuvvetlendirmesini, ülkemiz ve tüm insanlık âlemine mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyor, Malatyalı hemşerilerimin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandilini kutluyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, Miraç Kandilinin ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik getirmesi temennisinde bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Miraç Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Müminler için büyük önem arz eden Miraç Gecesi’ni idrak etmenin manevi mutluluğunu yaşıyoruz. Miraç Gecesi, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in önce Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da Yüce Allah’ın huzuruna yaptığı mucizevî bir yolculuk, kutlu bir gecedir. Miraç, her şeyden önce Allah ile buluşma, her mümin için manevi bir terfinin yanında insani sorumluluk üstlenmesidir. Bu geceyi fırsat bilip, insani ve vicdani sorumluluklarımızı yeniden gözden geçirerek, Miraçla bütünleşen tüm değerlerin, tüm insanlığı dalga dalga kuşatmasının temelini yeniden tesis etmeliyiz. Huzur ortamını tehdit eden başta terör olmak üzere, savaş, şiddet, kan ve gözyaşının yerini, barışın, kardeşliğin ve huzurun alması için birey olarak önemli sorumluluklarımız bulunmaktadır. Güven toplumunu oluşturmak için bu sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Bu vesileyle milletimizin ve İslam âleminin mübarek Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, bu gecenin ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat

Miraç Kandili münasebetiyle mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Miraç mucizesi, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV) yaptırılan mukaddes bir yolculuğu, manevi yükselişi ve huzur-u ilahiye kabul edilişini ifade etmektedir. Miraç mucizesinde de Peygamberimiz aracılığıyla insanlığın kurtuluşu için bizlere önemli görev ve mesajlar var” dedi.

Polat, “Miraç, Peygamberimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkudur” diyen Başkan Polat mesajında, “Miraç Kandili, ilahi rıza ve desteği kazanacak işler yapmamız, iç dünyamıza dönüp kendimizi sorgulamamız, kulluk bilincine ulaşarak dua ve niyazda bulunmamız ve nefis muhasebesi yapabilmemiz için güzel bir fırsattır.

Dinimizin direği olan namaz Miraç’ın hediyesidir ki; aynı zamanda müminin miracıda namazdır. Peygamber Efendimiz Miraç’ta vasıtalardan arınmış olarak Allah’ü Teâlâ ile nasıl karşı karşıya geldiyse, mümin de namazda vasıtasız olarak doğrudan doğruya rabbinin huzuruna çıkar.

O’nun sonsuz ɑffındɑn, merhametinden, faydalanmamız dileğiyle, okuyacağımız duaların ve kılacağımız namazlarımızı Cenabı-ı Allah’ın kabul etmesini niyaz ederim.

Bu duygularla Miraç Kandili’ni en içten dileklerimle kutluyor, dualarımızın kabul görmesini, Müslümanların, birlik ve beraberliğine, milletimizin ve bütün insanlığın huzur ve saadetine vesile olmasını Yüce Allah’tan temenni ve niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

malatyahaber.com- Bülten