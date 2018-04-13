Miraç Kandili Programına Bakan da Katıldı

Malatya‘da, kent merkezindeki tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi’nde İl Müftülüğünce düzenlenen programda, cami imamları Mehmet Şentürk ve Mehmet Şahin ile mevlithan Ramazan Özkul mevlit okudu.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet Emin Yılmaz’ın Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ümit Çimen, vaaz verdi. Çimen, vaazında namaz kılmanın İslam’daki önemini vurguladı.

Daha sonra cemaate gül suyu ve mevlit şekeri ikram edildi.

Kentte bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de camideki programa katıldı.

Öte yandan, Malatya‘nın Darende ilçesinde de Somuncu Baba Külliyesi’ne akın eden vatandaşlar, namaz ve dualarla Miraç Kandili’ni idrak etti.

Külliyedeki camiye namaz kılmak için gelenler, programda okunan Kur’an-ı Kerim ve ilahileri dinledi.

Ardından şehit asker ve polisler için dua edildi.

Bu arada, Söğütlü Cami’deki programda, daha önce Malatya camilerinde görülmemiş bir görüntü yaşandı, tef eşliğinde ilahi söylendi.

AA- malatyahaber.com