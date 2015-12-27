Mirzabeyoğlu’na Tahliye

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi İBDA-C örgütü liderliğinden dolayı hapiste bulunan Salih Mirzabeyoğlu hakkında tahliye kararı verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Salih Mirzabeyoğlu hakkında yeniden yargılama kararı verdi.

Sabah gazetesinin haberine göre, mahkeme oy birliği ile Mirzbeyoğlu’nun tahliyesine karar verdi. Mahkeme yeniden yargılama kararına, yeni ortaya çıkan tanık beyanları ve delilleri gerekçe gösterdi.

Yasadışı İBDA/C örgütü lideri olmakla suçlanan ‘Salih Mirzabeyoğlu’ olarak tanınan yazar Salih İzzet Erdiş, Bolu F Tipi Cezaevinden tahliye oldu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yeniden yargılama kararı vermesinin ardından Cezaevi önünde çok sayıda seveni Salih Mirzabeyoğlu’nu saatlerce bekledi. Polis ekipleri cezaevi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Salih Mirzabeyoğlu saat 20.10’da Bolu F Tipi Cezaevinin içinden yürüyerek dışarıya çıktı. Mirzabeyoğlu, havai fişek ve sloganlarla dışarı çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Sevenleriyle tek tek tokalaşan Mirzabeyoğlu’nun ilk sözleri, “Allah sizleri hayırlara vesile etsin” oldu.

Salih Mirzabeyoğlu daha sonra Bolu Belediye Başkan Yardımcı İhsan Ağcan’ın makam aracına binerek cezaevinden ayrıldı.