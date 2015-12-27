MOBESE 581 Aracı Yakaladı!

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 1 haftada çeşitli suçlar nedeniyle 38 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim ettiği, ayrıca MOBESE aracılığıyla yapılan trafik denetimleri sırasında da ihlaller nedeniyle 581 aracın plakasına cezai işlem uygulandığı açıklandı.

38 GÖZALTI..

Karıştıkları çeşitli suçlar nedeniyle yakalanan şahıslarla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü şu açıklamayı yaptı:

“İşlemiş oldukları suçlardan dolayı haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen şahısların yakalama emri ve Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama müzekkereleri çıkartılan şahıslardan 38 kişi Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

* 3167 SKM suçundan Abdülaziz S. Ufuk K. Yıldız A. Muhammed A. :4

* 6136 SKM suçundan Muhammed Ali A. Erhan C. :2

* Bakaya suçundan Suat Ö.

* Basit Yaralama ve Tehdit suçundan İrfan K. Erkan E. :2

* Bıçakla Yaralama suçundan Mehmet Emin K. Burak K. :2

* Cinsel Saldırı, Sarkıntılık ve Konut Dokunulmazlığını ihlal suçlarından İbrahim B.

* Çocukları Fuhşa Teşvik etmek, yaptırmak ve teşvik etmek suçlarından Hilal G.

* Diğer Kanunlara Muhalefet suçundan Fikri Y. Coşkun K. :2

* Dolandırıcılık suçundan Arzu O.

* Elektrik Hırsızlığı suçundan Musa A.

* Görevli Memura Mukavemet suçundan Mehmet D.

* Hakaret suçundan Aziz S.

* Hırsızlık suçundan Davut Ö. Suat G. Turgay T. :3

* Kaçakçılık suçundan Avni G.

* Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Hırsızlık suçundan Turan S.

* Kasten Yaralama suçundan Bayram B.

* Kayıp Şahıs suçundan Gazi K.

* Kumar Oynatmaya Yer Temin Etmek suçundan Abdurrahman D.

* Muhafaza Görevini Kötüye Kullanmak suçundan Mehmet U.

* Müessir Fiil suçundan Uğur M. Uğur Ç. :2

* Nitelikli Yağma suçundan Ümit U.

* Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Üstün D.

* Resmi Nikah Olmaksızın Dinsel Törenle Evlenmek Suçundan Gamze G.

* Tehdit, Hırsızlık ve Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı suçlarından Ahmet G.

* Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı suçundan Emrah K.

* Yaralama suçundan Erkut T.

* Zorla Senet İmzalatma ve Alıkoymak iddiası suçlarından Gökhan E. Doğancan B. :2″

MOBESE’DEN 581 CEZA..

Ayrıca, MOBESE kameraları aracılığıyla yapılan trafik denetimleri ile ilgili de şu bilgi verildi:

“Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) kapsamında ilimizin çeşitli yerlerinde bulunan 35 adet kamera ile merkezimizde çalışan izleme operatörleri 24 saat park, bahçe, kavşaklar, meydanlar ve caddeleri izlemekte, herhangi bir olumsuz trafik veya asayiş olayı ile karşılaştığında hemen en yakın ekibi olay yerine sevk ederek olaylara anında müdahale edilmesini sağlamaktadır.

MOBESE sisteminde, 01.08.2009 tarihinden bu yana MOBESE merkezindeki izleme operatörleri tarafından tespit edilen trafik kural ihlali yapan sürücülere, özellikle kırmızı ışık ihlali olmak üzere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 116.maddesine istinaden cezai işlem uygulanmaya başlanmıştır.

Bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendirmek için yapılan basın açıklamaların yanında ilimizin çeşitli yerlerine uyarı levhaları yerleştirilmiştir.

MOBESE sisteminin cezai işlem uygulanmaya başlandıktan sonra trafik kurallarına riayetlerin arttığı gözlenmiş olup, 18.01.2010 / 24.01.2010 tarihleri arasında MOBESE Sistemi kullanılarak yapılan haftalık işlem sayısı;

318 araca trafik levhalarına uymamak, ters yöne girmek ve hatalı dönüş yapmaktan, 253 araca kırmızı ışık ihlali yapmaktan, 5 araca uygunsuz park yapmaktan, 5 araca durak harici yolcu indirip bindirmekten toplam 581 araca MOBESE kayıtlarından cezai işlem uygulanmıştır.”