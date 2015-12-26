MOBESE Yakalıyor!



MOBESE kameraları aracılığıyla yapılan trafik denetimlerinde, kurallara uymadıkları saptanan 137 aracın plakasına ceza uygulandığı açıklandı.



Emniyet Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle:



“Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, 17.10.2011 tarihi ile 22.10.2011 tarihleri arasında MOBESE aracılığıyla yapılan trafik uygulamasında;



– 56 adet araca 61/1-a (hatalı park)



– 53 adet araca 47/1-b (kırmızı ışık ihlali)



– 26 adet aracı 47/1-c ( trafik işaret levhası ihlali)



– 2 adet araca 61/1-e ( hatalı park) maddelerinden;



Toplam 137 araca 12.964 TL cezai işlem uygulanmıştır.”



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