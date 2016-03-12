MODP’den Karikatür Tepkisi

Özgür Gündem Gazetesinde yayımlanan karikatüre tepkiler sürüyor. Malatya Ortak Değerler Platformu üyeleri de yaptıkları açıklama ile gazetenin yayınını kınadılar.

Memur-Sen binasında yapılan basın açıklamasını okuyan platform sözcüsü Hüseyin Polat, PKK- HDP çizgisinde yayın yaptığını belirten Özgür Gündem Gazetesi, Halil İncesu imzasıyla, bir kadının bir erkek tarafından tekmelendiği bir karikatür yayınladığını hatırlatarak, tepki gösterdi.

Polat, “Üzerine Hz. Peygamberin, ‘Cennet, Annelerin ayaklarının altındadır’, Hadis-i Şerifini ima ederek, ‘Cennet kadının ayaklarının altında” diye yazdı. İnsanlığın kurtuluşu için gönderilmiş ve 23 yıllık Peygamberlik hayatı boyunca bu hedef için bütün varlığıyla mücadele eden Aziz Peygamberimiz ve Yüce İslam Diniyle alay etmeye çalıştılar” ifadelerini kullandı. İslam’a hakaret eden benzeri karikatürlerin daha öncede HDP’li belediyelerce asıldığını hatırlatan Polat, “Bu anlamda her türlü fırsat pervasızca kullanılmaktadır. Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki; Bu saldırıların, ifade veya basın özgürlüğü, çağdaşlık, insan hakları veya demokrasi ile izah edilmesi mümkün değildir ve duyarlı kamuoyumuz, değerlerimize yönelik bu tür densizliklere karşı sessiz kalmamıştır ve kesinlikle kalmayacaktır” şeklinde konuştu.

Polat, “Ancak, halkının neredeyse tamamı Müslüman olduğu ve Müslüman olmakla şeref duyduğu bu bölgede, neden bazıları her fırsatı bu anlamda kullanırlar? İslam Peygamberine, İslami değerlere saldırmak kime, ne sağlamaktadır? Kim, bunlarla nereye varmak istemektedir? Veya bununla kime hizmet etmektedirler? Biz bunu anlamakta veya izah etmekte gerçekten zorlanıyoruz. Onun için, biz ‘Ortak Değerler Platformu’ olarak değerlerimize karşı yapılan bu saldırıları kınarken, buradan halkımıza şu çağrıyı yapmak istiyoruz. Geliniz, değerlerimize, daha doğrusu kendimize sahip çıkalım, onları yaşayalım ve yaşatalım. Değerlerimizin daha fazla hırpalanmasına, yıpratılmasına müsaade etmeyelim. Bu anlamda özellikle, kuklaya değil kuklacıya veya kuklacılara dikkat etmeye, dikkat çekmeye, tanımaya ve tanıtmaya çalışalım. Özellikle gençliğimizi, bizi kuşatmaya çalışan fitne, fesat ve tuzaklardan kurtarmaya çalışalım” dedi.

iha