Mor Reyhan ‘İlk Bitki’ Oldu

Türkiye bitki çeşitliği kategorisinde Coğrafi İşaret Belgesi alan ilk ürün Arapgir’in Mor Reyhanı oldu. Reyhan, Köhnü Üzümünün ardından Coğrafi İşaret Belgesi alan ikinci Arapgir ürünü oldu.

Arapgir Belediyesi’nin girişimleriyle ‘Coğrafi Tescil Belgesi’ alınmak üzere başvurusu yapılan “Arapgir Mor Reyhanı”nın Coğrafi İşaret Tescili, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 08.12.2017 tarihinde 266 tescil numarası ile onaylandı.

Reyhanın Coğrafi İşaret Belgesi almasını değerlendiren Arapgir Belediye Başkanı Haluk CÖMERTOĞLU, “Arapgir Belediyemizin İnönü Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü proje olan, Reyhandan Katma Değeri Yüksek Ürünler Elde Edilmesi Projesinin uygulaması devam ederken, diğer taraftan da Arapgir Mor Reyhanı tescillenerek, Türkiye’de bitki çeşitliliğinde coğrafi işaret alan tek ürün olmuştur. Arapgir Mor Reyhanı, artık 11 tane ürüne dönüşüyor ve Arapgir şartlarında yetiştirilerek tüm dünyaya satılacak bir ürün hale geliyor. Arapgir’imize ve Malatya’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Fesleğengillerden bir çeşit olan ve tescile esas olan mor reyhanın sadece Arapgir’de yetiştiğini belirten Başkan Cömertoğlu, “Arapgir Belediyesinin bir projesi olan, 7 yıl önce İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği ve Eczacılık Fakültesi ile birlikte çalışmalara başlanan ve fesleğengillerden bir çeşit olan mor reyhan sadece Arapgir’de yetişmektedir. Yüz aromatik değerin üzerine çıkan bir reyhan cinsi olmamakla birlikte; sadece Arapgir’de yetişen ve 200’ün üzerinde aromatik değeri bulunan, güçlü antioksidana sahip olan “Arapgir Mor Reyhanı” dır. 3 yıl önce Tarım Bakanlığı’na tıbbı aromatik bitkiler kategorisinde sunduğumuz AR-GE projemiz kabul edilmiş ve Proje, İnönü Üniversitesine araştırmaların devam edilmesi için kaynaklarıyla birlikte devrilmiş olup, halihazırda araştırmalar devam etmektedir. Reyhanın katma değeri yüksek ürünlere dönüştürme projesi kapsamında, ilk olarak Reyhan Çayı elde edilmiş ve şuan da piyasaya arz edilerek ticari ürüne dönüşmüştür. Talepte bulunan vatandaşlarımız internet üzerinden istedikleri zaman ürünümüze ulaşabilirler” diye konuştu.

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