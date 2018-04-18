MOTAŞ Personeline Eğitim

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ bünyesinde Ulaşım, Eğitim, Belgelendirme ve Danışmanlık alanlarında hizmet vermek üzere kurulan MELİD Şirketi eğitim programlarına katılan personele yönelik Sertifika Teslim Töreni düzenlendi.

18 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı ile sertifika alacak personel katıldı.

Sertifika töreni öncesinde Koordinatör Funda Yalçınsoy tarafından şirket çalışmaları, amacı ve hedefleri hakkında sunum eşliğinde bilgiler verildi.

Çakır: Personelimizin eğitimleri çok önemli

Koordinatör Funda Yalçınsoy tarafından gerçekleştirilen sunum sonrasında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır özetle şunları söyledi:

“MOTAŞ ulaşımda gerçekten standartları yükselten, kaliteye önem veren hizmet sektörü olarak Malatya’yı belli bir noktaya taşıdı. Türkiye’de ilk olması ile birlikte Trambüsler trafiğe farklı bir boyut getirdi. MOTAŞ sadece Trambüs eksenli değil, ileriye dönük kentin uzun vadeli ulaşımına yönelik çalışmalar da yürütmektedir. Ulaşım hizmet sektörü olduğu için personellerimizin eğitimi çok önemli, bu vesile ile bütün şoförlerimizin eğitilmeleri noktasında yıl içerisinde verilen eğitimler var.

MOTAŞ vermiş olduğu hizmet ve çalışmalarından dolayı bir şirket kurma zorunluluğu ortaya çıktı ve MELİD şirketi kuruldu. Bu kapsamda kendi personelimiz içerisinde eğitici bir kadro oluşturuluyor. Oluşturulan bu kadro ile bütün personellerimizin eğitimleri noktasında yoğun bir çaba harcanacaktır. Amaçladığımız kaliteli, güvenilir bir ulaşım hizmetini; yeni kurduğumuz şirket ile daha iyi bir şekilde yerine getireceğimiz kanaatindeyim. Bugünde burada ilk eğitimlerini alan personellerimize sertifikalarını teslim edeceğiz.

Eğitim hizmetleri sadece bizim personellerimiz ile sınırlı kalmayacak. Şirketimizin akreditasyonu kazanması ile birlikte Malatya’da ulaşımla ilgili bütün şoförlere bu eğitimi vermeyi planlıyoruz. MOTAŞ Genel Müdürümüz başta olmak üzere bütün çalışan personellerimize teşekkür ediyorum.”

Yapılan konuşmanın ardından Ulaşım, Eğitim, Belgelendirme ve Danışmanlık alanlarında hizmet vermek üzere MOTAŞ bünyesinde kurulan MELİD şirketi tarafından gerçekleştirilen ‘Eğitici Eğitimi’ programına katılan 16 personele, sertifikaları Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından verildi.

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