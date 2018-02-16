Motosiklet Hırsızı Elazığ’da Yakalandı
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı.
Polisin yaptığı çalışmada Malatya’dan çalınan bir motosikleti satmaya çalışan şüpheli S.R. belirlenerek suç üstü yakalandı. Yakalanan şüphelinin Elazığ’da da iki ayrı motosiklet çaldığı tespit edildi. Malatya’dan çalınan motosiklete el koyan polis, sahibine teslim etti.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli nitelikli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.
Elazığ, iha
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."