Motosiklet Hırsızı Elazığ’da Yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı.

Polisin yaptığı çalışmada Malatya’dan çalınan bir motosikleti satmaya çalışan şüpheli S.R. belirlenerek suç üstü yakalandı. Yakalanan şüphelinin Elazığ’da da iki ayrı motosiklet çaldığı tespit edildi. Malatya’dan çalınan motosiklete el koyan polis, sahibine teslim etti.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli nitelikli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

Elazığ, iha