Motosiklet Yayaya Çarptı

Polis, çeşitli suçlara karışan ya da aranmakta olan 31 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Emniyet Müdürlüğü, 26 Aralık- 1 Ocak günleri arasında haklarında işlem yapılan şüphelilerle ilgili şu bilgiyi...