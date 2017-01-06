Motosiklet Yayaya Çarptı
Malatya’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Selçuklu Mahallesi Recai Kutan Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 44 FV 181 plakalı motosiklet sürücüsü, yolun karşına geçmeye çalışan yaşlı şahısa çarptı. Kazada yaşlı şahıs yaralanırken, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi
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