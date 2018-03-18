Motosikletlilerden Zafer Korteji

Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yılı dolayısıyla Malatya’da kurulan ‘Kaskımdaki Dünya’ motosikletçileri, Türk Bayraklarıyla kortej düzenlendi.

Malatya-Elazığ Karayolu şehir gösteren mevkiinde toplanan motosikletçiler, 18 Mart 1915’te Çanakkale’de kazanılan zaferin 103’üncü yılı dolayısıyla motosikletlerine taktıkları Türk Bayraklarıyla şehir merkezinde kortej düzenleyerek, şehitleri andı.

Motosikletçiler, şehitler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra dua etti. Motosikletçiler, şehitler için dua ettikten sonra şehir merkezinde tur attılar.

Kaskımdaki Dünya Ekibi’nin basın sorumlusu Sefa Özkan, “Çanakkale şehitlerimizi anma ve Afrin’de kahramanca bir mücadele veren, mazlumun yanında zalimin karşısında olan Türk ordusuna destek, ses ve moral olma adına kortej düzenledik. İlk etkinliğimiz kapsamında şehidimiz Fethi Sekin’in mezarını ziyaret ettik. Bundan sonrada bu tür anlamlı etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu etkinlikleri yaparken insanlara da şunu duyurmaya çalışıyoruz; motosiklete binen insanlar serseri, işe yaramaz, hayat boyunca bir amaçları olmayan insanlar değildir. Bu insanların hepsi kendi işlerinde başarılı ve farkındalıkları da yüksek insanlar” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi