MPM Verimliliği Anlatıyor

Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) işbirliği ile yürütülmekte olan Verimliliği Artırma Projesi kapsamında sanayicilere verimlilik anlatıldı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası salonunda gerçekleştirilen konferansa, Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sait Kabadayı, Milli Prodüktivite Merkezi yetkilileri ile sanayi sektörü çalışanları katıldı.

Milli Prodüktivite Merkezi uzmanı Hürol Mete, sinevizyon eşliğinde Avrupa Birliği (AB) tarafından sunulan fonlar hakkında bilgi verdi.

Mete, AB projelerinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken konuları anlatıp, işletmeler tarafından hazırlanan projelerin AB projelerini nasıl dönüştürüleceği konusunda açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları çerçevesinde verilen hibe kredileri hakkında bilgi de veren Mete, hazırlanan ve kabul edilen AB projelerinin Türkiye’nin ilerleme raporlarına ışık tuttuğuna dikkat çekti.

AB fonlarının sadece Türkiye’ye değil, AB’ye aday ülke olan Hırvatistan ve Makedonya’da da uygulandığını belirten Mete, Milli Prodüktivite Merkezi olarak bu projelerin hazırlanması konusunda eğitici faaliyetleri sürdürdüklerini kaydetti.

Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sait Kabadayı ise, bu çalışma sezonunda eğitime büyük önem vereceklerini belirterek, “Eğitim ve bilgilendirmeye başından beri önem veren odamız bu yılı eğitim yılı olarak hedeflemiş, Ocak 2007 yılı başından itibaren bu hedef doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. Kamu kurum ve kuruluş eğitimleri her gün hızla devam ederken, ilimiz iş adamı dernek üyelerine yönelik AB fonlarından yararlanma imkanları eğitimi de yapılıyor. Bu eğitime sanayicilerin ilgi göstermelerini katılım sağlamalarını yada uzmanlaştıracağı bir elemanını göndermelerini diliyoruz dedi.

Geçmişte verilen teşviklerden yeterince yararlanamadıklarının altını çizen Kabadayı, Özal dönemi teşviklerinden yeterince yararlanmış olabilseydik, bu konuda tam bilgi sahibi olabilseydik, daha çok teşviklere başvurabilseydik, bugün Kayseri ve Gaziantep’i dahi geride bırakacak bir konumda olacağımıza inanıyoruz. O dönemdeki eğitim eksikliğinin kaybettirdiklerinden hareketle eğitime büyük önem vermekteyiz” diye konuştu.