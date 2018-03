MSI VR ONE İLE SANAL DÜNYA SIRTINIZDA

Msi mühendislerinin Htc çalışanları ile ortak geliştirdiği proje de Htc’nin sanal gerçeklik gözlüğü HTC Vive ile çalışabilen sırt çantası büyüklüğünde tasarlanmış VR One, Tokyo Game Show 2016’da tanıtıldı. Msi Vr One Dünya’nın en hafif ve en ince backpack pc sistemine sahip. Global pazarda sanal gerçeklik kullanımının artması ile birlikte kablolar ile boğuşan oyuncular, daha az kablo ile oyunun keyfini artık yaşayabilecek gibi duruyor. 3.6 kg ağırlığa sahip olan Vr One, 2 adet bataryası ile 1.5 saat tam performanslı oyun keyfi sunuyor.

Son zamanlarda çıkmış olan tüm Vr cihazlar ile uyumlu çalışabilen Vr One, son derece sessizliği ve tam performanslı çalışması ile diğer cihazlardan ayrılıyor. Ultra kanatlı çift 9cm fan ve 9 adet soğutma borusu ile çalışan Vr One, 41 dBA ses seviyesinde ultra sessizlik sağlıyor.

Msi Vr One’da 1 adet HDMI portu, 1 adet mini displayport,1 adet Thunderbold 3 usb Type-c portu ve 4 adet usb 3.0 portu bulunuyor. Görüntü portlarından 2K, 90 FPS görüntü alarak daha gerçekçi kareler sizleri bekliyor.

Başta Vr One’ın 2 adet bataryasının olduğundan bahsetmiştik. Oyuna ara vermeden boş olan bataryayı dolu olan batarya ile değiştirme imkanı da oyun severlere Vr One ile sunuluyor. İki batarya için 2 farklı pil göstergesi bulunan Vr One’da, eğer 4 beyaz ışık yanıyorsa %75 ile %100 arasında pil seviyesinin olduğunu, 3 ışık yanıyorsa %50 ile %75 arasında pil seviyesinin olduğunu, 2 ışık yanıyorsa %25 ile %50 arasında pil seviyesinin olduğunu, 1 ışık yanıyorsa %25 ve altı pil seviyesi kaldığını oyunculara gösteriyor.

Msi, Vr One için geliştirdiği Msi Dragon Center ile Vr cihazlarını tamamen buradan kontrol edebilmeniz için One Click Vr özelliğini getirmiş durumda, bu özellik ile birlikte yazılım ve donanım durumunu anlık olarak kontrol etmemiz mümkün duruma gelmiş gibi gözüküyor. Msi Dragon Center uygulamasında bulunan bir başka özellik olan Shift özelliği ile birlikte performansı ve fan hızını arttırarak daha kaliteli görüntüler almanız da mümkün.

Özet olarak: Msi VR ONE, yüksek performans ve kaliteli tasarımı ile öne çıkıyor. Eğer elinizde bilgisayara bağlanabilecek bir Vr teknoloji ürünü varsa ve bilgisayarınız üzerinden tam verim alamıyorsanız Msi’ın Vr One cihazı tam size göre, 41 dBA ses yüksekliği ile istediğiniz saatte oyunun keyfini çıkarabilirsiniz.

