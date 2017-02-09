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Malatya Haber -

MSSM ‘Aşkın 2 Yüzü’nü Oynayacak

MSSM ‘Aşkın 2 Yüzü’nü Oynayacak
  • 10.02.2017
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Malatya Sahne Sanatları Merkezi (MSSM) Derneği, 2016-2017 dönemi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde hazırladığı İrem Alhan’ın kaleme alıp yönettiği “Aşkın 2 Yüzü” adlı oyunu 14 Şubat Sevgililer gününde sahneye taşıyacak.

MSSM Yönetmeni İrem Alhan yaptığı açıklamada; “Düşünen, özgün ve üreten bir ekibiz. Çok emek verip hem mesleğimize hem de Malatya’mıza katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda 14 Şubat Sevgililer gününde çiftlerimizin yaşadıkları genel sorunları anlamak ve anlatmak için çalışmalar başlattık. Ve bugüne özel bir oyun yazmaya koyulduk. Oyunu yazarken çiftlerimizi gözlemledim ve araştırmalar yaptım. Sonrasında “Aşkın 2 Yüzü” oyunumuzu yazarak tamamladım. Oyunun yazım aşamasını tamamladıktan sonra ve ekibizimle çalışmalara başladık. Oyunu yazarken gerek oyuncu arkadaşlarımdan gerekse de öğrencilerimden destekler aldım. O yüzden onlara teşekkürü bir borç biliyorum.

Bu oyunumuzda izleyen herkes kendini bulacak, zaman zaman duygulanıp zaman zaman da güleceğiz. Bütün sanat severleri oyunumuza davet ediyor katkılarından dolayı sponsorlarımız ve özellikle Malatya İl Kültür Müdürümüz Levent İskenderoğlu’na  teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İl Kültür Müdürlüğü’nün katkı sağladığı oyun, 14 Şubat Salı günü Sabancı Kültür Merkezi’nde 14.00 ve 19.00 seanslarında sahnelenecek. Oyuna katılacak sanatseverlerin rezervasyon işlemleri ve bilgi için 0505 981 0781 nolu telefon ile iletişime geçilebileceği belirtildi.

İrem Alhan’ın yazıp yönettiği oyunda MSSM oyuncuları Sema Küllü, Mohamad Ahmad, M.Tolga Tunç, Nazlıcan Çankaya, Samet Güler ve Muharrem Bayram ile  uygulamalı tiyatro kursu öğrencileri Saniye Yanar, Can Kurt, Hasan Alkoç, Berfin Yılmaz, Şevval Pektaş, Öykü Kozat ve Kemal Büker rol alacak.

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