MTB Meclisi Toplandı
Malatya Ticaret Borsası’nda(MTB) 2017 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.
MTB binasında gerçekleşen meclis toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, Malatya’da düzenlenen “Cazibe Merkezleri” tanıtım toplantısı ile ilgili konuştu. Özbey, “2017 yılının ilk meclis toplantısını bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu hafta içerisinde hükümetimiz tarafından cazibe merkezleri ile ilgili tanıtım toplantısı yapıldı.
Malatya’nın da cazibe merkezleri arasında yer alan 23 ilden bir tanesi ilimize yatırımcıların gelmesi açısından bizleri de bilgilendirdiler. Bizde bu konu ile ilgili bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Malatya güvenilir her bakımından yatırım yapılabilecek bir il durumundadır. İnşallah cazibe merkezleri ile ilgili programı Malatya’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
Malatya Valisi Mustafa Toprak başkanlığında Büyük Şire Pazarı’nın sorunlarının çözümü için girişimlere başladığını söyleyen Başkan Özbey, “Büyük şire pazarında yapılan çalışmalarla ilgili kamu kurum ve kuruluşların katılımı ile güvenli bir pazar haline gelecek. İnşallah önümüzdeki süreçte üreticin alın terinin karşılığını rahatça alabileceği bir dönem olacak. Kayıt dışı önlenecek. Hijyenik şartlarda alım satım yapılacak. Bunun başlaması nedeniyle Malatya valisine ve Battalgazi kaymakamına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
iha
Ya sayfa yöneticelerinde ricam şu yazılarımı borsa başkanına ulaştırın
Deve sormuşlar neden sırtın eğri,oda demiş ya nerem düzgün ki ,Allah razı olsun Sayın Valimizden,bir haftadır erinmedi geldi gitti zabıtayı maliyeyi pazardaki köylünün kanını emen ayak takımı vampirleri,pazarın içinde hijyenik olmayan şekilde köylü kılığında vergisiz kayıt dışı esnafları temizledi 3-5 günde,gürsel başkan Yeni gelmiş vali bunu görüyorda harekete geçiyor sen kaç yıldır başkansın görmüyormuydun bunları,gelgelelim şire pazarını düzeltip daha hijyenik şekilde mal alım satımı yaptıracakmış,işte deve meselesi bu,şire pazarı kangıren olmuş durumda,ön ayak olsana şehir mezarlığının orda bir sürü hazine var topla millet vekillerini kapat 300 dönüm yer yap 100 mt karelik tamanı mermer duvarı fayans hijyenik dükkanlar,girişe çıkışa dik güvenliği,mal çıkarken kantar koy tart müstahsilini sor,borsaya kayıtlımısın sor,bir sebze hali kadar damı olamayacağız ya,bu ne acizlik,git sebze haline bir çuval patates al evine ,adamlar çıkışta bagajına bakıyor ,nerde bunun faturası diyor,sat borsa binasını,gel sende şire pazarını yaptığın yere,ne işin var senin çarşıda ,esnaf malı satacakta sizin peşinizemi gelicek,bak başkan sende eski esnafsın,esnaflıkta bir kaide vardır başında olmadığın iş senin değildir,Vali bey gibi yürekli ol ,kimsenin yapadığını yap,içinde bankası olan,garajları olan,sosyal alanı olan ,borsası olan,labaratuvarı olan bir yap ,bizi taşı ondan sonra ,kayısının adını ağzına al
Bu gürsel başkanın kayısı borsasının başkanı olarak,1.5 – 2 tl ye satıldığı zamanlarda çıkıpta ya kardeşim ,esnaflar ihracatçılar vicdanlı olun bakın bir kayısı ağacı 5 yaşından sonra belki verim vermeye başlıyor ,köylü bunu daldan indirip pazara gelene kadar zaten 3-4 tl masrafı var siz utanmıyormusunuz bu fiyatlara mal almaya,sizler vatan hainisiniz dedimi demedi ,diyemez söz hakkı sadece ihracatçılarda çünkü,birde korkuturlar milleti ,şener şenin maho ağa gibi ,köyü sataram haaa lafı gibi,bak ihratçı olmazsa
Kayısıyı kim satar 1 tl ye bile almazlar diye birde başımıza kalkarlar,bir kayısı esnafı olarak söylüyorum ,bu başkanında,yönetiminde,ihracatçısında yokluğu varlığından evladır,dışardaki yahudi ihracatçı bile bunlardan vicdanlıdılır,kayısının sorunu okadar çokki yazmakla bitmez