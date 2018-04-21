MTB Yönetimi Vali Ziyaretinde
Malatya Kayısı Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve Meclis Üyeleri, Vali Ali Kaban’ı ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde Malatya Kayısı Borsası Başkanlığına seçilen Özcan, yeni yöntemi Vali Kaban’ı makamında ziyaret etti. Vali Kaban’a teşekkür eden Başkan Özcan, yönetimde yer alan kurul üyelerini de takdim ederek, Malatya’nın var olan sorunlarının çözümü için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.
Vali Kaban, ziyaretleri münasebetiyle misafirlerine teşekkür ederek, başkan seçilen Özcan’a ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
iha
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