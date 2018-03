MTB’de Özbey Yeniden Aday

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Gürsel Özbey, 6 Nisan’da yapılacak borsa organ seçimleri ile ilgili borsa binasında basın toplantısı düzenleyerek projelerinden bahsetti.

Görev yaptığı 2013-2018 döneminde Malatya Ticaret Borsasının, Türkiye’nin ilk 30 borsa arasında bulunduğunu belirten Özbey, “Modern bir borsacılık yaklaşımı içerisinde, üyelerine, bölge ve ülke kalkınmasına yön veren, hizmet alanlarında sürekli ileri giderek, sayılır ve saygın bir kuruluş olma ilkesiyle hareket eden Malatya Ticaret Borsası TOBB Akredite sistemine dahil olarak 5 yıldızlı oda statüsünü kazanmıştır. 2017-2020 stratejik planıyla 2023’e hazırlanan Malatya Ticaret Borsası, bu kapsamda, satış salonu olan, akredite laboratuvarı ve lisanslı depoculuğun var olduğu bir Ürün Borsası olmayı hedefliyor. Bugün dünyanın kuru kayısı üretiminin yüzde 85’ni karşılayan ve bunu tüm kıtalara ihraç eden Malatya’nın elektronik borsacılık ile kayısı fiyatında istikrar sağlama adına uluslararası bir ürün borsası olma öncelikli ve birinci hedefidir. Malatya Ticaret Borsası, kuru kayısının piyasaya arzında alıcı ve satıcının uluslararası buluşma noktası olacaktır” ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret Borsasının, Türkiye’nin stratejik ürünü kayısının tanıtımı, pazarlanması ve standartlar ölçüsünde yetiştirilmesi misyonu çerçevesinde yürüttüğü projelerden bahseden Özbey, “Malatya Ticaret Borsası ildeki diğer kurum ve kuruluşlarla beraber iki Lisanslı Depo projesini hayata geçirme çalışmalarına başlamıştır. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Ticaret Borsası ortaklığında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından fonlanan Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortaklığıyla gerçekleştirilecek olan 5 bin tonluk Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Deposu ve Borsası projesi 2019 yılına kadar kurulması planlanmıştır. Kalkınma Bakanlığı 2017 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında başvurusunu yaptığımız, toplam kapasitesi 10 bin ton ve toplam bütçesi yaklaşık 19 milyon TL olan Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk projesi Bakanlık tarafından onaylandı ve ilimize büyük katkı sağlayacağını inandığımız önümüzdeki dönemde faaliyete geçecektir. Tarıma Dayalı İhtisas OSB, bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunlara dayalı sanayinin desteklenmesi, geliştirilmesi, ürünlerin paketlenmesi, işlenmesi, muhafaza edilmesi ile pazarlama yöntemleri konusunda teknik destek verilmesi, rekabet edebilirliğini artırıcı nitelikte uygun ve kaliteli hammaddenin temini için tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesini kapsar. Besi Hayvancılık OSB’lerde, besi çiftlikleri, kesimhaneler, soğuk hava depoları, et ve et ürünleri sanayi, yem sanayi, lojistik merkez, karantina merkezi, yeterli sayıda veteriner ve ilgili uzmanlar yer alabilmektedir. Malatya Ticaret Borsası müteşebbis heyetinde yer alarak kurulmasında katkı sağladığımız Malatya Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilimizin hayvancılığında üretim artışı ve standartların yakalanmasına katkı sağlayacağız. 2009 yılında kurulan ve ortak olduğumuz Malatya teknokent ile üniversite – sanayi işbirliği olgusuna destek olmak ve gelişmesinde köprü görevi görmek, Malatya’nın Ar-Ge potansiyelini ve kültürünü geliştirmek suretiyle teknoloji üretimini yönlendirilmesinde rol oynamaktayız. Malatya ekonomisinin can damarı olan Malatya Şire Pazarı ile Buğday Pazarının modern ticaret merkezlerine dönüştürülmesi en büyük gaye ve hedefimizdir” diye konuştu.

iha