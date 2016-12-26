Muay Thai’de Avrupa Başarısı

Malatyalı Muay Thai* sporcuları, Avrupa Muay Thai Açık Kupası’nda bir birincilik, birde üçüncülük elde ettiler.

Muay- Thai Federasyonun 2016 yılı faaliyet programında yer alan Avrupa Muay Thai Açık Kupası, 20 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla Antalya’da gerçekleştirildi. Avrupa müsabakalarına Malatya’dan katılan Berkan Erdoğan Wai-Kru dalında birinci oldu. Ahmet Gün ise Üst Genç Erkekler Kategorisinde 67 kilogramda üçüncülüğü elde etti.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, sporcular Berkan Erdoğan ve Ahmet Gün’ü elde ettikleri derecelerden dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Fındıklı, elde edilen bu başarıların kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, bu tür başarıların artarak gelmeye devam edeceğini belirtti.

İl Müdürü Fındıklı, çalışmalarından dolayı Muay Thai İl Temsilcisi Hüseyin Yalçın ve antrenör Ramazan Yavuz’u da tebrik etti.

_______

*Muay Thai yaklaşık geçmişi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır, bir savaş sanatı ve yaşam biçimi olarak öğretilen Muay Thai ilk yarışmalar Siam Kralı Parchao Sua 1697 ile 1709 yıllarında ülke genelinde yarışmalar yapılmaya başladı, 1930 yılında ilk defa 20 ülke bir araya gelerek eldiven takıldı ve kurallar kaideler resmen ilan edildi, 1930 yılından sonra üçbölüme ayrılmıştır. Silahlı savunma sanatı (Muay Boran), Yarışma ring sporu (Muaythai), Danslı aerobik fitnes (Muay Aerobik) gibi, Muay Thai günümüzde dünayda popüler olarak en yaygın olan ring sporlarındandır. Uzak doğu sporları içinde yer alan Muay Thai spor dalı belli kurallar dahilinde yapılarak insanların bedensel ve ruhsal gelişimlerini geliştiren, kişisel becerileri arttıran, özgüveni sağlayan, disiplinli ve düzenli olmayı özendiren bir spor dalıdır.(muaythai.org.tr)

Yeni Malatya Gazetesi