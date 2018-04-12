Muay Thai’de Derece Yaptılar

Muay Thai Türkiye Şampiyonası’nda derece yapan sporcular, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’yı ziyaret etti.

Muay Thai sporcusu Eda Keskin, Türkiye Muay Thai Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve 13-18 Şubat’ta Antalya’da gerçekleştirilen Muay Thai Türkiye Şampiyonası’nda 45 kilogramda Türkiye şampiyonu olmuştu. Yasin Gün ise 17-24 Mart tarihleri arasında Mersin’de yapılan Türkiye Üst Minikler Boks Şampiyonasında Türkiye üçüncülüğünü elde etmişti.

Muay Thai’de derece yapan sporcular Eda Keskin ile Yasin Gün, antrenörleri Ramazan Yavuz ile birlikte Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’yı ziyaret etti.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Fındıklı, “Sporcularımızı her türlü desteği verdik ve bunların meyvelerini almak bizi onurlandırıyor, her türlü desteği vermeye devam edeceğiz, sporcularımız Eda Keskin, Yasin Gün ve antrenörleri Ramazan Yavuz’u tebrik eder başarıların devamını dilerim” diye konuştu.

Fındıklı, başarılı sporculara spor malzemesi hediye etti.

Yeni Malatya Gazetesi