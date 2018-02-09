“Mücadelede Yer Alacağız”

Malatya Çağdaş Avukatlar Derneği’nin ‘Başta yaşam hakkı olmak üzere düşünce, inanç, kültür, eğitim, sağlık, örgütlenme gibi hak ve özgürlüklere sahip olma ve onlardan yararlanma için verilecek olan mücadelede yer alacağı’ bildirildi.

Başkanlığını Avukat Ayla Tunçdemir’in (fotoğraftaki) yaptığı derneğin Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Malatya Çağdaş Avukatlar Derneği; eşitlik ve özgürlükten yana olan, ve hukukun üstünlüğüne, adalete, insan hak ve özgürlüklerine, çoğulcu demokrasiye, demokratik cumhuriyete inanan ve bu anlayışa yürekten bağlılık gösteren Avukatlarca 2010 yılında kurulan bir sivil toplum örgütüdür.

Başta kadın ve çocuk hakları olmak üzere; çevre, düşünce ve örgütlenme hakkına aykırı uygulama ve düzenlemelerin karşısında mücadele etmek derneğimizin temel amaçlarındandır.

Derneğimiz hukukun temel ilkelerine olan bağlılıkla ülke ve toplum sorunlarının hukuk ve adalet içerisinde çözülmesi için adım atacak olan sivil toplum örgütleri ile birlikte hareket etmeyi de ilke olarak kabul etmektedir. Bu anlamda başta yaşam hakkı olmak üzere düşünce, inanç, kültür, eğitim, sağlık, örgütlenme gibi hak ve özgürlüklere sahip olma ve onlardan yararlanma için verilecek olan mücadelede yer alacağımızı değerli kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.”

Derneğin geçtiğimiz Aralık ayında yapılan genel kurulunda başkanlığa Av.Ayla Tunçdemir getirilirken, Av.Osman Akyol Başkan Yardımcısı, Av.Ömür Pehlivan Genel Sekreter, Av.Hüseyin Cem Güney Sayman, Av.Yasemin Hamamcı, Av.Ayten Demirtaş ve Av.Ercan Kısacık da üye olarak yönetimde görev almışlardı.

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