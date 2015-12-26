“Mücadeleden Dönüş Yok”

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Diyarbakır’da şehit edilen ve cenazesi bugün Malatya’da toprağa verilen Polis Memuru Mehmet Emin Çakır’ın ailesini ziyaret ederek, “Bu yoldan geri dönüş yok. Mücadeleden geri dönüş yok. Onlarında alacakları bir mesafe olmayacaktır. Bunu milletimizde görecek. Bunu zalimliği, zulümlüğü, katilliği yapanlarda göreceklerdir ki, bu yaptıklarından zerre kadar kazançları olmayacaktır” dedi.



Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, beraberinde Malatya Valisi Ulvi Saran, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AKP Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı, AKP Malatya Milletvekilleri Mustafa Şahin, Öznur Çalık, Cemal Akın ve Ömer Faruk Öz ile birlikte, Diyarbakır’daki saldırı sonucu şehit olan Şehit Polis Memuru Mehmet Emin Çakır’ın ailesini ziyaret etti. Bakan Yılmaz burada dua edip, şehit polisin annesi Perize Çakır ile bir süre konuştu.



“PKK DAĞA ÇIKARTTIKLARININ DA ANNE VA BABASINA ZULÜM EDİYOR”

Ziyareti esnasında konuşan Bakan Yılmaz, “Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ateşin düştüğü yeri yaktığını biliyorum. Onlar terörle bir mesafe alacaklarını sanıyorlar. Ama yaptıkları her şey bizim terörle mücadeledeki kararlılığımızı arttırıyor. Bu yoldan geri dönüş yok. Mücadeleden geri dönüş yok. Onların da alacakları bir mesafe olmayacaktır. Bunu milletimiz de görecek. Bunu zalimliği, zulümlüğü, katilliği yapanlarda göreceklerdir ki, bu yaptıklarından zerre kadar kazançları olmayacaktır. Ne kazanacaklardır, milletimizin lanetini kazanacaklardır. İnançları var mıdır bilmem. Ki olsa bunu yapmazlar. Her halde sonuçta gidecekleri yerde, kendileri içinde, çünkü onları da aldattılar, aldatmazsalar, insanları annesinden babasından alıp insanları dağa çıkartmazlar, onlarında ömürlerine bir bakın, o kadarda uzun yaşamıyorlar. Onlarında annelerine; babalarına zulüm ediyorlar, insanları da aldatıyorlar. İnşallah bu bir karanlık devirdir, onlar içinde. Bu millet çok badire ve sıkıntıları aştı. Bunu da aşacaktır. Milletime sabır diliyorum. Biz hükümet olarak kararlıyız. Bir süreçte görülecektir ki, terörle hiç kimse bir yere varamadı. Dünyadaki örneklerine baksınlar. ETA’ya baksınlar, Filistin Kurtuluşu Örgütü’ne baksınlar. Dünyada aklınıza hangisi gelirse gelsin, terörle varılacak hiçbir mesafe yoktur. Ben hep şunu söyledim, kavgamız cehaletle ve yoksullukla. Burada cehaleti görüyoruz. Yani niçin bunlar insan öldürürler ki. İnsan öldürmekle bir hak mı elde ederler? Bunu mümkünatı yoktur, bu cehalettir. Irkçılıkta bir cehalettir. Eğer bunları ırkçılık adına yapıyorlarsa, ırkçılıkta bir cehalettir. Dolayısıyla kavgamız yoksulluk ve cehaletle. Ama bu kavganın esasında cehalet vardır. İnşallah bu cehaleti de yeneceğiz” dedi.



“BUNLAR KÜRTLERİ TEMSİL ETMİYOR. DAĞDAKİLERİNİ TEMSİL EDİYOR”

Yapılan duanın ardından Şehit Polis Memuru Mehmet Emin Çakır’ın annesi Perize Çakır’ın yanına giden Bakan Yılmaz, burada bir süre anne ile sohbet edip, başsağlığı dileklerinde bulundu. Bakan Yılmaz, “Bunlar kimseye temsil etmiyor. Bakın Türkiye’deki Kürt kardeşlerimin nüfusun ane kadar diyorlar? 15-20 milyon. Bunların aldığı oy ne kadar? 2 milyon. Bunu nasıl aldılar, tehditle aldılar. Bakın bunu da söyleyeyim. Tehdidi kaldırın, özgür iradeleri ile oy versinler, mevcut aldıkları oy dahi o insanlarımızı temsil etmediğini açık olarak gösteriyor. Aldıkları oyları tehditle aldılar. Aldattıkları yok mudur? Aldattıkları vardır. Ama İnşallah özgür seçim yapıldığında göreceklerdir ki, onlar sadece dağdaki bir avuç teröristi temsil ediyorlar. Dikat ederseniz, talimatları da öyledir. Ne onların talimatlarından çıkıyorlar, nede ileri gediyorlar. dağdakilerini temsil ediyorlar. Buradakilerin de iradesini tehditle saptırıyorlar. Sonuçta onları temsil etmiyorlar. Ayrılımız sadece bir tanedir, oda dilimizdir. Onun dışında kültürümüz, dinimiz, geleneklerimiz, hepsi bizim. Bin tane birimiz varda, birlik noktamız varda, bir tane ayrılığımızı öne çıkarttık mı, işte bunu adı cahilliktir. Mücadelemiz cehaletle. İnşallah yeneceğiz” ifadelerini kaydetti.

Bakan Yılmaz, daha sonra partililerle bir araya geldi.

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