“Müdahale Edilebilir”

Malatya Cezaevi’nde 29 tutuklu ve hükümlünün açlık grevi devam ederken, çok zayıflayan bir kadın mahkumun, müdahale edilecek duruma geldiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Cezaevi’nde 29 tutuklu ve hükümlünün açlık görevi sürüyor. Mahkumlardan 28’inin terör örgütü mensubu olduğu belirtilirken, asayiş suçundan hükümlü bir kişinin de, kendisine verilen 22 yıl cezayı protesto etmek için açlık grevi yaptığı bildirildi. 27 terör örgütü mensubunun sağlık durumlarının iyi olduğu, sıvı almayı sürdürdükleri öğrenilirken, üniversite öğrencisi bir kadının ise 44 kiloya kadar düştüğü, bu mahkuma her an müdahale edilebileceği belirtildi. Cezaevinde 24 saat ambulans ve sağlık görevlilerinin bulunduğu, 6 saatte bir şahısların sağlık değerlerinin ölçüldüğü ifade edilirken, sağlık görevlilerine bir de uzman doktor takviye edildiği kaydedildi.