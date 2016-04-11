Müdür Yardımcısı Hakkında Soruşturma

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı , sosyal medya hesabı üzerinden halk oyunu hakkında “Hangi baba 16-17 yaşındaki kızının elini bir erkeğin tutmasını, diz dize, göz göze, kol kola sarmaş dolaş halt oyunu oynamasını ister. Namusu için cinayet işleyen adam buna izin verir mi?” yazısını yazdığı iddia edilen Malatya Gazi Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Resim-iş öğretmeni N.T. hakkında soruşturma başlattıklarını kaydetti.

N.T.’nin sosyal medya hesabı üzerinden 5 Nisan 2016 tarihli olduğu ileri sürülen “Allah aşkına şu güzelim memleketimizin hangi yöresinde böyle kızlı erkekli bir halk oyunu maalesef gençlerimize çocuklarımıza halk oyunları adı altında halt oyunları oynatılıyor. Hangi baba 16-17 yaşındaki kızının elini bir erkeğin tutmasını, diz dize, göz göze, kol kola sarmaş dolaş halt oyunu oynamasını ister. Namusu için cinayet işleyen adam buna izin verir mi? Bence de vermez. Bu şekilde bir halk oyununun neresi İslam’a uygun. Geleneksel kıyafetler giyince bu durum helal mi oluyor. İslam’daki zina mevzusunu okumalı ey analar, babalar” yazdığı iddia edildi.

Çıkan haberler üzerine harekete geçen Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, müdür yardımcısı N.T. hakkında işlem başlattı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı (fotoğraftaki), “Gerekli işlem ve soruşturma başlatıldı. Basında çıkan haberler üzerine söz konusu çıktıları aldık. Söz konusu haberde paylaşımın 5 Nisan’da yapıldığı yer alıyor. İnceleme başlatıldı” dedi.

TÜRK HALK OYUNLARI FEDERASYONU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan Türk Halk Oyunları Federasyonu da N.T. hakkında suç duyurusunda bulundu. Federasyonun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Malatya Gazi Lisesi Müdür Yardımcısı N. T.’ın şahsi facebook hesabında kaleme aldığı Halkoyunlarını rencide edici yazısı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 11/04/2016 tarih ve 2016/60148 hazırlık numaralı suç duyurusu müracaatı Federasyonumuzca yapılmıştır. Ayrıca Malatya Valiliği – İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ”Eğitim Yöneticisine yakışmayan bu davranışı” nedeniyle hakkında idari ve disiplin soruşturması açılarak gereğinin yapılması talep edilmiştir”denildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com