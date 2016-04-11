Müdür Yardımcısı Hakkında Soruşturma
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı , sosyal medya hesabı üzerinden halk oyunu hakkında “Hangi baba 16-17 yaşındaki kızının elini bir erkeğin tutmasını, diz dize, göz göze, kol kola sarmaş dolaş halt oyunu oynamasını ister. Namusu için cinayet işleyen adam buna izin verir mi?” yazısını yazdığı iddia edilen Malatya Gazi Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Resim-iş öğretmeni N.T. hakkında soruşturma başlattıklarını kaydetti.
N.T.’nin sosyal medya hesabı üzerinden 5 Nisan 2016 tarihli olduğu ileri sürülen “Allah aşkına şu güzelim memleketimizin hangi yöresinde böyle kızlı erkekli bir halk oyunu maalesef gençlerimize çocuklarımıza halk oyunları adı altında halt oyunları oynatılıyor. Hangi baba 16-17 yaşındaki kızının elini bir erkeğin tutmasını, diz dize, göz göze, kol kola sarmaş dolaş halt oyunu oynamasını ister. Namusu için cinayet işleyen adam buna izin verir mi? Bence de vermez. Bu şekilde bir halk oyununun neresi İslam’a uygun. Geleneksel kıyafetler giyince bu durum helal mi oluyor. İslam’daki zina mevzusunu okumalı ey analar, babalar” yazdığı iddia edildi.
Çıkan haberler üzerine harekete geçen Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, müdür yardımcısı N.T. hakkında işlem başlattı.
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı (fotoğraftaki), “Gerekli işlem ve soruşturma başlatıldı. Basında çıkan haberler üzerine söz konusu çıktıları aldık. Söz konusu haberde paylaşımın 5 Nisan’da yapıldığı yer alıyor. İnceleme başlatıldı” dedi.
TÜRK HALK OYUNLARI FEDERASYONU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Öte yandan Türk Halk Oyunları Federasyonu da N.T. hakkında suç duyurusunda bulundu. Federasyonun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Malatya Gazi Lisesi Müdür Yardımcısı N. T.’ın şahsi facebook hesabında kaleme aldığı Halkoyunlarını rencide edici yazısı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 11/04/2016 tarih ve 2016/60148 hazırlık numaralı suç duyurusu müracaatı Federasyonumuzca yapılmıştır. Ayrıca Malatya Valiliği – İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ”Eğitim Yöneticisine yakışmayan bu davranışı” nedeniyle hakkında idari ve disiplin soruşturması açılarak gereğinin yapılması talep edilmiştir”denildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Bence de adam haklı. Ne diye başka bir adamın elini tutayım. Babam izin verse ben el ele tutup oynamam. Kocam değil, akrabam değil.
müdür yardımcısı kendi kişisel yorumlarını yazmış neden insanların zoruna gidiyor ki sanal ortamda bir sürü abuk subuk ifadeler varken sadece müdür yardımcısının kişisei ifadesi mi dikkat çekti.Aynı okulda ki bazı şahısların Nevzat Hoca ya kumpasıdır bu.
Baska bir sitede ako il bsk yrd dahip cikmis ve bakanligi il milli egt mi kinamis. Malatyanin tek sıkıntısı karar mekanizmasini bir dernekle ile paylasmasi. C.baskanimiza bircok kez yazildi soylendi ama nafile.
adam doğru bir şeyler söylüyor dinimize ve kurana göre konuşuyo siz neye göre cevap veriyorsunuz
Onu bunu bilmem islama göre helal değil gelenek görenekler de Allah’ın haram kıldıklarından üstün değildir.
bende arkadaşlarımda yıllarca halk oyununda görev aldık ve el ele kol kola omuz omuza halaylar çektik …
ayrıca halk oyunlarında oluşan birliği beraberliği bir oynayan içinde olan emeğini veren bilir… halk oyununu bilmeden yorum yapmak en büyük saçmalıktır işte.
Bu zatı görevden alsan ne olur ki.Bu zihniyet her yerde ve hayatın her alanına hakim olmuş durumda.
Halkoyunlarını oynaşma, sapıklık olarak gören herkes beyin özürlüdür,
zaman zaman düzenlenen .çeşitli vakıf ve derneklerin panelleri konuşmacıların duruş ve fikirleri ,bu gibi sonuçların çıkmasını sağlamaktadır.boy boy şehir merkezine, paneller için döşenen reklam afişleri dahi ,ibret vericidir.
Asirlardir oynanirken cinsellik akillarina gelmezken mayasinda akli baska yerlere calisanlarin akillarina surekli geliyo nedense..akillarindan cikmiyo heralde
Herşeyimiz tamam eee başka konuşacak birşey kalmamış ülkenin tüm sorunları bitmiş helal olsun bu millete valla bu millete her şey helal
Etraflarına millet bir baksın. Ekonomi on numara demokrasi on numara edep on numara terör vs vs e kalakala milletin uğraşacağı konu kalmayinca dedikodu… Olacağına bu başka bir şey beklemekte abes olur.
Niye adam islamın gereği doğrusunu söylemiş, mezhebi genişler bunu sıradan kabul edebilir. Adam şahsi görüşünü söylemiş
Mezhebi ‘darların’ ne yaptıklarını gayet iyi biliriz.
doğru demiş. kızını yinede erkeklerle oynatan babalar varsa o onların problemi. nefis meselesi.
Aklınız fikriniz cinsellik. Yazacak çok şey var ama neyse. Konunun başka taraflara gitmesini istemem. Ne demiş atalarımız: ‘İnsanın fikri neyse zikri de odur.’..
sen düğünlerde halay çekmiyor musun.kızın hanımın halay çekmiyor mu onlar ortalık mı o zaman ahlaksızlar mı.lütfen bitaz mantıklı düşünelim.
ne cahilsiniz yahu
atatürk e laf söyledik mi de küfür sayılıyo neden yayınlamıyosunuz özgürlüktü hani ifade etmemi engelliyorsunuz kendimi allaha cc kitabına uymayan atatürk ilke ve inkilaplarına uymaya çalışıyor beyler bayanlar kendinize gelin kıyamet yakın
Sehl demiş ki: “Edebi küçümsemek, haramı küçümsemeye götürür. Haramı küçümsemek saygıyı terke götürür. Saygıyı terk etmek ise şükrü terk etmek demektir. Şükrü terk etmenin de imandan ayrılmaya sebep olacağından korkulur. Kulun imanı yalnız edeple doğru olur. Edepsizlik ise ilâhi bilginin azlığından ileri gelir.”
Halil bey kızını gönderen baba eyvallah demiş peki senin gibi oğlunu Ensar’a gönderene ne diyelim. Zihniyeti bozuk ahlak fukarası bir nesil mi yetişsin? Yazıklar olsun sizlere edep yahu edep senin anan bacın yok mu bu ne aymazlıktır.
Yunus der ki: Ey hoca,
Gerekse var bin Hacca.
Hepisinden iyice,
Bir gönüle girmektir.
Organlarının yeri değişirse Herşeye farklı yerden bakar farklı cevap verirsin. Adın Eğitimci değil. Başka şey olur.
Yalaka müdür yardımcısı. ENSAR da sesiniz çıkmıyor. Ne hikmetse halk oyunu günah. !!!
Evet, akıl akıldan üstündür fakat her insanın eğriyi doğruyu ayırma yetisi de vardır, akıl büyük bir nimettir. Bence yardımcının hareketi iyilik süsü verilmiş bir ortalığı karıştırma gayretidir. Bu arada fotoğrafta müdür var ama mevzu bahis müdür değil yardımcısı, aşağıdaki bazı yorumlarda bu durum yanlış anlaşılmış sanki.
hocamız çok haklı halk oyunları adı altında kızlarla erkekleri kolkola, yanyana yapıştırıp bunada kültür demek doğru değil bu olsa olsa rezilliktir . adamın biri kızıma sarılacak bende halk oyunudur diye sesimi çıkarmayacam yok öyle ..
Haklısın yasin. Yüce dinimi Kutsal kitabımdan ve büyüklerimden öğrendim. Şimdi ise Dini ilim ögrenecek diye ENSAR olmak lazım. Malı götürmek için SANSAR olmak lazım. Nedense bu konularda süt dökmüş gibi oluyorsunuz.
hakettin bunu insanları neden bu şekilde yargılıyorsun ben olsam seni görevden uzaklaştırır idari soruşturma sonucu ile de görevine son veririm malatya halk oyunları ekibi senelerce ilk 3 te oldu diye mi bunu yapıyorsun zorun ne halk oyunları ekibi ile
dini savunmak islamın gereğini yapmak suç sayılamaz haram haramdır bunu ne şekilde yaptığınız bir önemi yoktur sayın müdür yardımcısı gerekenleri söylemiştir benim oğlum yapar ben yapmadım kızım yapsın diyen anne babalar yüzünden ahlak fukarası bir nesil yetişiyor çok yazık
Mehmet kardeşim günah sadece halk oyunuyla mı oluyor. Çalma, çırpma. Cinsel sapıklıkla olmuyor mu? Neden bu konularda sus pus olup, hiç sesiniz çıkmıyor.
sadece onunla olup olmaması önemli değil neticede günah onlarda günah buda günah ben yazdığım yorumda çalma çırpmayı sapıklığı mübah kabul etmemişim Allahın hüküm ve emirleri açıktır biz müslümanız ve herşeyden öte müslümanca yaşamaya gayret etmek zorundayız
şu ensar işine de bişeyler demiş mi bu eli ibrikli?
Bu neyin kafasıdır. Bu yüzyılda halk oyunları ile cinselliği nasıl yanyana getirilir hem de bu müdür bozuntusu tarafından. Yıllarca folklor oynamış biri olarak bu hiç aklıma gelmemişti.
müdürümüzün konuşması konumu gereği abest görülmüş bu normaldir bence niye mi? çünkü meb müdürü ya gayet geniş olması lazım. Ama bilinmez ki bu tarz etkinlikler nesile bazı durumları normal hale getirip beraberinde yaşantılardaki etkileşimi çığırından çıkarıyor: bunun örneklerine çoğumuzda rastlıyoruzdur… 15 inden üniversitelisine sigara,alkol,uyuşturucu,uygunsuz vaziyetler gibi birçok etkenler dahasıda var… helal olsun müdürümüze, canı gönülden destekliyorum tüm konuşmalarını… çağ dışı diyen zihniyetlerde şunu bilmeliki DİNİMİZ İLKELERİ ortaçağdan bügüne hiç değişmedi.
hı hı… Dinimiz ilkeleri 40 çocuğa istismar ve tecavvüz olunca değişiyor. Vay ben senin o YOBAZ zihniyetine be… Sonra birileri çıkıyor “bir kereden bir şey olmaz” diyor… Aynı din mi Sizinkiyle? Bi cübbelide çıkıp o utanmaz gülümsemesiyle “bademleme” diyor… Bu da Sizinle aynı dinden sanırım? Başkası çıkıp “Çocuklarımın gözünün yaşına bakmam, herifi boşar Bilmem-kime zevce olurum” diyor… Arkadaş bu nasıl bir din?
Hangi nesile BAZI DURUMLAR normal hale getiriliyor??halk oyunu dediğimiz şeyin geçmişi asırlar öncesine dayanır,3-5 yıllık geçmişi yok.Bu tarz aktiviteler gençleri kötü alışkanlıklardan,olumsuz davranışlardan KORUR.Ben bir eğitimci gözüyle bunu bilir bunu söylerim…
İlim ilim bilmektir,
İlim kendin bilmektir.
Sen kendini bilmezsin,
Ya nice okumaktır?
Yunus EMRE ne güzel demiş. Kendini bilmez eğitimciler oldukça Kutsal kitaba değil. Hurafeye inan bitmez.
Ali Tatli oyle bisey demez. Kendisi bingölde bizzat ekip cikarmama vesile olmustur arti halkoyunlarini seven birisidir…
Gardaş Ali Tatlı dememiş. Okulun Resim-İş öğretmeni N.T demiş.
Yakında Milli Eğitim Müdürü olur.Mükafat olarak.
Biz gençleri uyuşturucudan, alkolden vb. Tüm kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için ter dökelim. Evimizi ihmal edip ekiplerdeki çocuklara zaman ayıralım. Şu hocanın yaptığına bak. Bu kafayı nasıl yapıyorsun? Sen de gel halk oyunlarına bu alışkanlıklarından kurtul.
Ah güzel ülke, ne hale getirdiler bunlar seni.
Milli Eğitim bu gibi çağ dışı kafaların elinde olduğu sürece,kızlara istismar ve tecavüz olayları daha da artar.
Sinan ne çağdışı yahu zaten sizin yüzünüzden bu hale geliyor ya memleket…Ne adap ne edep kalmadı senin kızın varsa koy erkeklerin arasınada oynaşşın hani genişsin ya sen
Bir konuyu eleştirirken ADAM GİBİ bir dil kullanmayı beceremeyenlerin “islam inancı” adına yorum yapması mümkün değil. Önce bir müslümana yakışan nezaket, uslup ve edep kullanacaksın. Görüşlerine katılmayabilirsin, bunu anlarım. Eleştirdiği konu TÜRKİYENİN ZENCİLERİ sloganı ile yola çıkanların, EZİLEN ve ÖTEKİLEŞTİRİLEN MÜSLÜMANLARIN haklarını savunacağız diye yola çıkanların başarısızlığı. Ülkemizdeki son on yılda bağımlılık yaratan maddelerin kullanımında yüzlerce kat artış var. Eğitim seviyesinde uluslararası başarı düşüyor. Hatta namaz kılanların sayısı bile azalıyor. Bu tespitleri yapanlar bizzat AK partili danışmanlar ve bürokratlar. Bu karşılık kullandığınız dil İĞRENÇ. Anadoluda birsürü insan çocuklarını maalesef birtakım vakıflara teslim ediyor. Milli eğitim bakanlığı bunları görmezden geliyor. Sonuç Batmanda vakıf yurdunda yangın onlarca çocuk ölüyor. Konyada ruhsatsız vakıf binası çöküyor ve onlarca çocuk ölüyor. Karaman da tecavüze uğruyor. Şimdi denksizin biri çıksa sen kızını-oğlunu gönder vakıflara oynaşsın dese ne kadar ÇİRKİN ve AHLAKSIZ bir yorum olur. Sizde aynısını yapıyorsunuz. Lütfen herkez sağduyulu olsun.
Halk oyunlari ortamini gormeden konusmayin
Kendisi bizzat bzm hocamiz olur 🙂 yakışmadı size hocam