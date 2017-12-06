‘Müdürler Mahrem İmamı’ Olmakla Suçlanan Hekime 11 Yıl Ceza

Malatya’daki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davalarında aynı zamanda örgütün kriptolu iletişim programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespiti yapılan 4’ü öğretmen, 1’i diş hekimi olmak üzere toplam 5 sanığa ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay ile 11 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verilirken, itirafçı olan 1 öğretmene ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek, bu ceza ertelendi.

Diş hekimi Emniyet Müdürlerinin Mahrem İmamıymış..

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davalarının karar duruşmasında örgütün mahrem yapılanmasında “Emniyet müdürlerinden sorumlu mahrem imam” olmakla suçlanan kamu görevinden ihraç tutuklu sanık diş hekimi Ruhi O.’ya ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verilerek, hüküm ile birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşmada sanık Ruhi O., mahkeme başkanının ‘Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyor musun?’ sorusuna ise, “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum” cevabını verdi.

Sanık Ruhi O.’ya verilen 11 yıl 3 ay, Malatya Adliyesi’nde FETÖ davalarında şimdiye kadar örgüte üyelik suçundan verilen en yüksek ceza oldu.

-‘Mahrem imam’ öğretmene ise 10 yıl hapis

Mahkemede örgütün yapılanmasında ‘mahrem imam” olmakla suçlanan tutuklu sanık eski öğretmen Mehmet İ.’ye 10 yıl, eski öğretmenler tutuklu sanıklar Ramazan Y. ve İbrahim İ.’ye 7’şer yıl 6’şar ay ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Mahkeme heyeti eski öğretmen Metin A.’ya ise ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tahliye etti.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan eski öğretmen Ergün K.’ya ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vererek, hüküm ile birlikte cezayı erteledi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com