MUFF mu, Uff mu?!

Uluslararası Altın Kayısı Film Festivali niyeti ile başlanan uyduruk ve maliyetli..

Osman KARAKAŞ

Dost düşman alışverişte görsün yeter.

Çoğu yiyor nasıl olsa. Gerisi önemli değil. Her şeye bir kulp bulanlar da çekemeyenler.

Bizim neyimiz eksik?

Para mı? Maliyet mi?

O kadar reklam ve tanıtım yapacağız, kendimizi göstereceğiz, hatıra fotoğrafları çektireceğiz ünlülerle paranın ne kıymeti var?

…

Sıralayın gitsin benzer teraneleri.

Malatya, Dünyanın Kayısı Başkenti.

İyi de ne oldu? Ne yapıldı?

Defalarca yazıldı. Geçtiğimiz günlerde Malatya Valisi de söylemiş. Üretim tamam da ya satış?

Yenimalatya Gazetesi’nin cevval muhabiri Güler Hazar da geçenlerde güzel bir araştırma haber yapmıştı. Dünün İsrail’i kayısıda da liderliği ele alacak gibi. Yakında İsrail’e olan kayısı ihracatı kesilirse kimse şaşmasın.

Balkan ülkeleri ve hatta Güney Kore bile işin içinde. Akdeniz’e sahili olan Avrupa ülkeleri de ağır ama bilinçi ilerliyor.

Peki biz ne yapıyoruz?

Fuarlara katılıp paraları çar-çur ediyoruz, bedava kayısı dağıtıyoruz. Turizmde olduğu gibi.

Giderlerin getirisi ne oluyor, geri dönüş ne oluyor bilen yok. Zaten olmuyor. Milletin bildiği kayısıyı “tanıtmakla” övünüyor maaşlı görevliler. Yıl boyunca başka ne iş yaptıkları da meçhul.

Alakası olmayan bile burnunu sokmuş ahkam kesiyor. “He he Sayın Valim, Bakanım, Başkanım vs. haklısınız. Çoh doğru hemen yapah” babında toplantılar. Atraksiyonun sınırı yok.

Sözde kayısıyı tanıtmak amacıyla bir de film festivali icat edilmiş.

Uluslararası Altın Kayısı Film Festivali niyeti ile başlanan uyduruk ve yüksek maliyetli traji-komedi organizasyon, meğer Altın Kayısı Film Festivali Ermenistan’da düzenleniyormuş, bunu öğrenince Malatya Uluslararası Film Festivali (MUFF)’ne dönüşmüş. MUFF olmuş UFF. Ulusalda çok başarılı idik dışa açılmaya karar verdik!

Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir festival. Festival’in coğrafik merkezi Malatya ama İstanbul’da organize ediliyor.

Tepkiler üzerine programın bir kısmı Malatya’ya alınmak zorunda kalınıyor. 5 Yıldızlı otellerde krallar gibi yiyip için tatil yapılıyor, ünlülerle sohbetler, eğlenceler, yetmedi medya pozları, geziler, ‘makam ziyareti’ vs, oldu size tanıtım.

Malatya’da gelişmekte olan ve desteği büyük ihtiyaç duyulan bir sinema sektörü mü var?

Hayır.

Festival ile Malatya’ya gelen turist sayısı mı arttı?

Hayır.

Festival ile Kayısı daha yüksek değerle mi satılıyor? Ya da daha fazla bir ihracat mı söz konusu?

Hayır.

Bunların hesabı soruluyor mu?

Hayır.

Yapanın yanına kâr kalıyor.

Bu milletin paralarını çar-çur etmenin sınırı olmadığı için de yanlıştan dönmek gibi bir niyet de görülemiyor.

Ermenistan’ın bu yıl 14’üncüsünü yapacağı festivalin adının da Altın Kayısı olması, Malatya adına İstanbul’larda bu işi firmalara organize ettirenlere birşey anlatmıyor.

Sadece 3 milyonluk Ermenistan’ın film festivalinin programına ve yarışma kategorilerine, atölye çalışmalarına, seminer ve toplantılarına bakmanız yeterli aradaki dağlar kadar farkı görmek için.

İlginçtir Türk sinemacılar bile Ermenilerle AB mali destekli faaliyet yapıyorlar. Peki Malatya’da?

Hayır. Destek de yok, paralar da bu milletin yolundan, suyundan, okulundan vs kesiliyor.

Vazgeçtik kayısıya ve turizme katkısından.

MUFF aracılığıyla bugüne kadar Malatya’nın hangi kültürel değerleri filme aktarıldı? Malatya adına bugüne kadar kaç kısa, uzun ve belgesel film yapıldı, bu alanda kategoriler açılarak teşvik edildi?

Yapılan filmler nerelerde gösterildi, kaç milyon kişi izledi, hangi popüler festivallerde ödüller aldılar?

Buradan size bugüne kadar aklınıza gelmemiş bir öneride bulunmak istiyorum.

Bence MUFF’u Hollywood, Cannes ve Berlin’e hatta Moskova’ya taşıyın, birer şube açın. Oralarda Malatya Film Festivalleri düzenleyin. Adı da aman ha “uluslararası” olsun.

İleride Afrika’nın her yerinde ve Güney Asya’da da açılabilir birer şube. Dünya çapında teşkilanmak ve film piyasasını yakından izlemek lazım. Neme lazım ne olur n’olmaz!

Ayran-at misali.

Arif olan anlar…

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Bizdeki festivalden ‘makam ziyareti’!..

Ermenistan’daki festival dolu dolu