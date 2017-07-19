MUFF’dan ’15 Temmuz’ Belgeseli

Azerbaycanlı yönetmen Elçin Musaoğlu, bu yıl 7’ncisi düzenlenecek “Malatya Uluslararası Film Festivali-MUFF” kapsamında, FETÖ’nün darbe girişiminin anlatıldığı “15 Temmuz” belgeseli çekiyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-16 Kasım arasında 7’ncisi düzenlenecek festival kapsamında Azerbaycanlı yönetmen Musaoğlu, darbe girişimi gecesinde yaşananları beyazperdeye taşıyacak.

Çekimlerine mayıs ayı sonunda Bakü’de başlanan belgesel, 15 Temmuz’da yaşanan olayları Azerbaycanlıların tanıklığıyla aktarıyor. Azerbaycanlı sanatçı, iş adamı ve bazı vatandaşların o geceye dair izlenimlerini içeren belgesel, Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlıların 15 Temmuz’da yaşadıkları çarpıcı olayları da tanıkların gözünden yansıtacak.

Azerbaycan’daki çalışmaların ardından Türkiye’ye gelen ekip, İstanbul, Ankara ve Kocaeli’de çekimlerini sürdürdü. Daha sonra Malatya’ya geçen yönetmen ve ekibi, şehirdeki Azerbaycanlı öğrencilerin burada yaşadıkları olayları dinledi.

Belgesel teklifini aldığında duyduğu mutluluğu dile getiren Musaoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yalnızca Türkiye’ye değil aynı zamanda Türk Cumhuriyetlerine ve tüm Türklere karşı yapıldığını belirtti.

Türkiye’nin Türkiye’den ibaret olmadığını ifade eden Musaoğlu, Azerbaycanlıların 15 Temmuz’da Türkiye’nin birçok şehrinde halkla birlikte sokaklara dökülerek direnişe katılmalarının da bundan kaynaklandığını kaydetti.

Festival Direktörü Suat Köçer de bu yıl ilk defa yapımı üstlenilen belgeselde 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye dışından nasıl görüldüğü sorusuna Azerbaycan örneği üzerinden cevap aradıklarını anlattı.

Belgeselin Azerbaycanlıların darbe girişimi karşısında Türk halkıyla birlikte verdikleri mücadeleyi ve o geceye dair yaşadıkları çarpıcı olayları aktarmanın yanı sıra iki halkın derin bağlarını bir kere daha gözler önüne sereceğini kaydeden Köçer, belgeselin festivalin galasında gösterileceğini ifade etti.

AA