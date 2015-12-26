Müftü ABD Yolcusu
Malatya Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Türkiye’den 12 kişi ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) gidecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizesi ile Malatya, Batman ve Sakarya İl Müftüleri ile birlikte toplam 12 din görevlisi, 27 Temmuz – 7 Ağustos tarihleri arasında ABD’ye gidecek.
Malatya Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, ABD’de bulundukları süre içerisinde araştırma ve inceleme yapacaklarını belirterek, “Buradaki camiler ve din görevlileri ile ilgili inceleme yapacağız. Ayrıca Müslümanlar ile görüşeceğiz” dedi.
Malatya Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun Malatya’da bulunmadığı sürede müftülüğe Hüseyin Uçar vekalet edecek.
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