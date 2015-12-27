Müftü Çimen’in Acı Günü
Malatya il Müftüsü Ümit Çimen’in kayınpederi Mehmet İpkıran vefat etti. Akciğer kanseri olan Mehmet İpkıran (77), Çorum ili Kargı Yeşilköy’de defin edildi.
Çimen, taziyeleri Çorum ili Kargı Yeşilköy’de kabul ediyor.
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