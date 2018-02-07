Muhammed Türkiye Şampiyonu

Yeşilyurtspor Görme Engelliler Takımı’nın sporcusu Muhammed Dönmez, Yıldızlar Satrançta Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası Antalya’da gerçekleştirildi. Yeşilyurt Görme Engelliler Takımı’nın sporcusu Muhammed Dönmez, yıldızlarda Türkiye şampiyonu oldu. Tahsin Yurdamlı Türkiye altıncısı olurken, Neşe Çolak ise 3 galibiyet aldı.

Malatya Yeşilyurtspor Görme Engelliler Kulüp Başkanı Şerif Büyükdaş, “Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası’nda büyüklerde Tahsin Yurdamlı Türkiye altıncısı oldu. Kadınlarda sporcumuz Neşe Çolak ise şampiyonada 3 galibiyet alarak, önümüzdeki yıllar için umut verdi” dedi.

Yıldızlarda Muhammed Dönmez’in Türkiye şampiyonu olduğunu ifade eden Büyükdaş, “Yıldızlarda sporcumuz Muhammed Dönmez, Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Muhammed Dönmez’i elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi ailesi olarak bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi