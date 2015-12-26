Muharrem Ayı Başlıyor

Muharrem ayı 20 Ocak Cumartesi günü başlıyor.

Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, Muharrem ayı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

Muharrem ayı yalnız İslam alemini değil, bütün insanlık alemini derin bir düşünce ve üzüntüye gark eder, hüzün verici bir aydır. Bu ay 20 Ocak 2007 Cumartesi günü başlamaktadır.

İnsanlık tarihi, tarihler boyunca mazlum ile zalimin, hat ile batılın kavgasını, insanlık aleminin mutluluk ve idamesi için yapılmıştır. Zira zalimine karşı durup, mazlumun yanında yer alan, hatta bu konuda canını bire Allah yolunda feda etekten çekinmeyen kahraman ve vefakar dahiler vardır. İşle Allah ve Resulu yolunda, zalimlere karşı kendi canını kurban etmekten asla çekinmeyen, onun Kerbelada yere dökülen mübarek kanının bereketiyle yüce İslam dinini daha da ziynetlendiren, Din-i Mübini İslamın en şerefli bir abidesi olan Hz. İmam Hüseyinin elem ve hüzün dolu manzumesidir.

Peygamberler sultanı, yüce peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) efendimizin sevgili torunu, Hz. Ali ve Hz. Fatımanın ciğer paresi, şerefli oğlu, cennet gençlerinin seyyidi ve efendisi, Hz. İmam Hüseyin ile 72 şühedasının 10 Muharrem 680 tarihinde, Kerbelada Muaviyenin oğlu Emevi Halifesi zalim Yezidin emriyle, 40 bin kişilik zalim ordusu tarafından kendisine biat etmediği gerekçesiyle, Fırat Suyu tutularak kundaktaki bir bebeğe bile bir yudum su verilmeden, bu muazzez ve mukaddes insanların insafsızca, vicdansızca şehit edilişlerinin 1327nci hüzünlü yıl dönümü nedeniyle, Hz. Muhammedin Ehli- Beytini candan sevenler tarafından, bu ayda 12 gün yası matem orucu tutulmaktadır.

Yapılan bu ibadet tek kelime ile Allah rızası içindir. Zira yüce Allaha tazarru, tehlil ve niyazdır. Yüce peygamberimiz Hz. Muhammedin şanına ve zatına, ezeli ve ebedi sadakatın hürmetin bir ifadesidir.

Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Merkezi olarak 11 Şubat 2007 Pazar günü saat 12.30da vakıf binamızda Hz. Hüseyin ve Kerbela Şehitlerimizin aziz hatıralarına binaen geleneksel Aşura günü tertip edilerek, en az altı yedi bin vatandaşımıza Aşura Çorbası takdim edilecektir. Bütün vatandaşlarımızı, Malatyalı hemşehrilerimizi davet ediyoruz.

Muharrem yası maten orucu nedeniyle, bu ayda yapılacak taat ve ibadetlerin hayır ve hasenetlerin yüce mevlanın dergahı izzetinde kabul edilmesini aşkı niyazlarımızla temenni ediyoruz.