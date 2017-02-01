Mühendislik Fakültesinde “Bilim Kurulu” Kuruldu

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde, farklı üniversite ve fakültelerden bilim insanların çalışma yapabilecekleri, laboratuvar ve cihazlardan yararlanabilecekleri, çalışma gruplarının oluşturulduğu “Bilim Kurulu” kuruldu.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de ilk kez mühendislik fakültesi bünyesinde Bilim Kurulu oluşturduklarını söyledi.

Kurul üyelerinin akademik başarıları dikkate alınarak seçildiğini belirten Hayaloğlu, Bilim Kurulu’nun alt gruplarında farklı fakülte ve üniversiteden öğretim üyelerinin bulunduğunu kaydetti. Hayaloğlu, şunları kaydetti:

“Her bir üyemiz kendi bölümüyle ilgili ve kendi bölümüyle örtüşen diğer fakültelerdeki bilim insanlarını bir araya getirmekle görevli. Biz bunlara alt çalışma grupları diyoruz, bu gruplar birlikte çalışma grubu oluşturur. Alt çalışma grupları laboratuvarları herkese açar, cihazlarını herkese kullandırırlar. Laboratuvar sorumlusunun bilgisi dahilinde herkes her laboratuvarı kullanabilir.”

Fakültelerin cihaz envanterini çıkararak, bölümlere gönderdiklerini aktaran Hayaloğlu, akademisyenlerin ihtiyaç halinde laboratuvar sorumlusuna bilgi vererek istediği cihazı kullanabileceğini söyledi.

AA