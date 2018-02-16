Muhsin Yazıcıoğlu İsmi Darende’de Yaşatılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Darende ilçesinde yapımı devam eden parka, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismi verilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda eski belediye lojmanlarının olduğu alana yapılan park, Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı toplantısında alınan kararla, Kahramanmaraş’ta helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Büyük ölçüde yapımı tamamlanan ve ışıklandırma ile koruma duvarlarının yapımı beklenilen parka, Büyük Birlik Partisi Darende İlçe Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesine verilen dilekçe ile “Muhsin Yazıcıoğlu Parkı” olması istenmişti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şubat ayı meclis toplantısında gündeme getirilen isim verilmesi, bugün yapılan meclis toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

BBP İlçe Başkanı Ali Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan karardan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

Muhsin Yazıcıoğlu isminin Darende’de yaşatılmasına destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür eden Gök, şöyle konuştu:

“İlçemize karşı ayrı bir muhabbet duyan şehit liderimizin ismi ilçemizde yapılan parka verilmesi bizleri çok mutlu etti. Somuncu Baba ve Hulusi Efendi’nin diyarına gönül veren Muhsin başkanımızın yine burada gonca bir gül gibi hafızalarda taze kalması büyük bir anlam taşımaktadır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”

Önümüzdeki günlerde yapımı tamamlanacak olan park, törenle hizmete açılacak.

AA