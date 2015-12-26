Muhtarlar Zammı Beğenmedi..

Malatya Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Aliseydi Yücekaya, muhtar maşalarına yapılan yüzde 100 zammı yetersiz bulduklarını belirterek, özlük haklarının verilmesini de istediklerini bildirdi.

Muhtarların maaşının 120 milyon liradan 240 milyon liraya yükseltilmesini değerlendiren Malatya Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Aliseydi Yücekaya, “Muhtar maaşlarının yüzde 100 artmasına etken olan Malatya milletvekilimiz Mevlüt Aslanoğlu’na başta teşekkür ederiz. Çünkü, bu konuyu birkaç kez Meclis’e taşıdı” dedi.

Bağ-Kur primini yatıramamaları nedeniyle muhtarların yarısının icralık olduklarını hatırlatan Yücekaya, “Hükümetten Bağ-Kur prim borcunun affını ve özlük haklarımızın verilmesini de istiyoruz. Özlük haklarımız verilince, o zaman muhtarlar rahat edecek. Çünkü verilen yüzde 100 zamla, 120 milyon aylık ücretimiz, 240 milyon oldu. Bu para ancak Bağ-Kur primi kadardır” şeklinde konuştu.