Muhtarlardan Darbe Girişimine Tepki Yürüyüşü

Malatya’daki mahalle muhtarlarının bağlı bulundukları Muhtar Dernekleri tarafından “Darbeye Hayır” yürüyüşü gerçekleştirildi. Türk Bayrağıyla yürüyüşe katılanlar sık sık sloganlar attı.

Öğretmenevi önünden başlayıp Hükümet Meydanına kadar devam eden ‘Darbeye Hayır” yürüyüşüne AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Büyükşehir Belediye Daire Başkanı Murat Nalçacı, Yeşilyurt AKP İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Muhtarlar Derneği, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği, Yeşilyurt ve Battalgazi Muhtar Derneği Başkanları, Başkan Yardımcıları, mahalle muhtarları, STK Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş sırasında sık sık tekbir getiren kalabalık, ‘Darbeye hayır, FETÖ’ ye idam’, ‘Amerika İslam’a Engel Olamaz’, Başkomutanımız Erdoğan’ın 2.Emrine Kadar Meydanları Terk etmiyoruz” sloganları atarak, pankartlar açtılar.

BAŞKAN POLAT, “BİZ MİLLET OLARAK BİR VE BERABER OLURSAK, SIRTIMIZI KİMSE YERE GETİREMEZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat konuşmasında Türkiye’nin çok kritik bir süreçten geçtiğine vurgu yaparak, “15 Temmuz Cuma gecesi bir grup vatan haini tarafından başlatılan darbe girişiminin engellenmesine yönelik millet olarak eşi benzeri görülmemiş ortak tavır bir tavır aldık. Millet olarak kenetlenmiş durumdayız. Bu ülkede artık darbe ve cunta dönemi kapanmıştır. Ülkemizin 81 kentinde olduğu gibi Malatya’da demokrasi nöbeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan gelecek ikinci emre kadar devam edecektir. Alevisiyle, sunisiyle, yaşlısıyla, genciyle, büyüğüyle, küçüğüyle hep birlikte Malatya’dan tüm Türkiye’ye ve dünyaya ‘darbecilere, hainlere hayır” diye ilan ediyoruz. Biz ancak Cumhurbaşkanımızın ‘normale dönebilirsiniz’ dediği an meydanı terk ederiz. Malatya bütün darbelere hayır demiştir, hiçbir darbeyi kabul etmedi. 28 Şubat darbesinde de yiğit bir şekilde tavrını ortaya koymuştur. Ancak 15 Temmuz’da darbeye teşebbüs eden bu hainlerin darbecilerin hiçbir ilkesi ve kutsalı yoktur” dedi.

Türkiye üzerinde geçmişten bugüne kadar çok büyük oyunlar oynandığını belirten Polat, “Biz millet olarak bir ve beraber olursak, sırtımızı hiç kimse yere getiremez. Rabbim birliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Bu topraklara nifak tohumu atmak isteyenler hep başarısız olmuştur. 15 Temmuzda ise büyük bir alçaklıkla karşı karşıya kaldık, bunu yapan insan olamaz. Bu milletin özgürlüğünü ve hürriyetini kimse elinden alamaz. 15 Temmuz demokrasi bayramı için muhtarlarımızla birlikte halkımızla omuz omuza yürüyüşümüzü yaptık” dedi.

Demokrasi nöbetine devam ettiklerini belirten Başkan Polat, “Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın ifade ettiği gibi gündüz işimizi en güzel şekilde yapacağız gecede demokrasi nöbetine devam edeceğiz” diye konuştu.

MUHTARLARDAN ORTAK BASIN BİLDİRİ

Valilik önünde toplanan kalabalık adına yapılan ortak açıklamada, “15 Temmuzda derin ve köklü bir devlet geleneğine sahip olan aziz Türk Milleti ve onun gözbebeği halkımız, demokrasiye bağlılığını göstermek için Başkomutanımızın talimatıyla sokaklara indi. Herşeye rağmen meydanları terk etmeyen vatandaşlarımıza minnettarız. Dün olduğu gibi bugünde Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğünü hedef alanlara karşı meydanlarda kalmaya ve tek yürek olmaya devam edeceğiz. Dost düşman şunu bilsin ki; muhtarlarımız, milletimiz gibi demokrasiye zarar vermeye çalışan her türlü girişimin karşısındadır. Bu süreçte muhtarlar olarak milli iradenin yanında üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız. Millet iradesini temsil eden darbenin akamete uğramasında dik ve vakarlı duruşuyla Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere TBMM Başkanımıza, Başbakanımıza, Siyasi Parti Başkanlarımıza, Bakanlarımıza, taşıdığı üniformasıyla devletin yanında olan milletin evladı olduğunu bir kez daha gösteren Silahlı Kuvvetlerimize, Emniyet Teşkilatımıza, yerel yönetimlerdeki Belediye Başkanlarımıza, STK temsilcilerimize, camilerimizde bugüne kadar salât, selam ve dualarıyla devletin ve milletin yanında yer alan Diyanet İşleri Başkanımıza ve personeline, tarih boyunca dik duruşuyla tüm dünyaya örnek olduğunu bir kez daha ispatlayan siz Malatya halkına minnet ve şükranlarımıza sunarız” denildi.

15 TEMMUZ GECESİ MUHTARLARIMIZ ŞEHİT EDİLDİ

Açıklamanın devamında; “Akıncı Hava Üssünde kaçırılan uçaklarımızın kalkışını engellemek için mahallesi ile müdahalede bulunurken şehit olan Ankara Kazan İlçesi Ahi Köyü Muhtarı Ali Anar, İstanbul Üsküdar’da Türk Telekom binasının işgaline müdahale eden Üsküdar Acıbadem Mahalle muhtarı Mete Sertbaş hainler tarafından şehit edilmiştir. Bu hain kalkışmada, bu kara gecede maalesef çok üzücü kayıplar verdik. Şehit olan muhtarlarımıza güvenlik personellerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileriz.Allah bu necip millete bir daha böyle acılar yaşatmasın” ifadeleri yer aldı.

İL BAŞKANI KAHTALI, “DARBENİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL, CUMHURBAŞKANIMIZ OLDU”

AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı konuşmasında darbe karşısında onurlu ve dik duruşu sergileyen Malatya halkına teşekkür etti. Darbecilerin amacının korku yaratmak olduğunu ancak bunu el birliği ile bertaraf ettiklerini ifade eden İl Başkanı Kahtalı, “Onlar zannettiler ki, 80 darbesindeki gibi ordu yönetime el koyacak, bizde korkup evimize kapanıp sineceğiz, onlarda tanklarını yürütecekler. Bunun önündeki en büyük engel, Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Onun talimatıyla meydanlara indik ve bekleyişimiz sürüyor. Uhud’da olduğu gibi okçular tepesini asla terk etmeyeceğiz. Bu coğrafyada fitne ve hainlik çıkartan, satılıklar hep olmuştur ama bugüne kadar böylesi hiç olmadı. Böylesine hesaplı, böylesine millete kurşun sıkacak kadar alçalan bir güruh çıkmadı. Pensilvanya’dakilere uşaklık eden, onunla işbirliği eden bir küçük grup tankları sürüp, uçakları ele geçirerek halka ateş açtılar. 240 vatandaşımızı şehit ettiler. Ne için kimin için bunu yaptılar kime hizmet ediyorlar. Bu hainlere geçit vermedik, vermeyeceğiz. Bu onurlu direnişe katılan bütün kurumlar gibi hepimizin temsilcisi muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum.

Bu arada, bir grup Yeni Malatyaspor taraftarı da, akşam saatlerinde darbe karşıtı sloganlarla bir yürüyüş yaptı.

Bülten- malatyahaber.com