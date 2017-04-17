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Malatya Haber -

Muhtarlardan Destek Alınacak

Muhtarlardan Destek Alınacak
  • 17.04.2017
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Malatya Büyükşehir Kent Konseyi tarafından başlatılan  “Komşuluk Kültürü’’ projesinin Malatya’nın tamamında bir sinerji oluşturması için mahalle muhtarları ziyaret ediliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş Melekbaba Mahallesi Muhtarı Ali Demir’i ziyaret etti.

Komşuluk Kültürü projesi hakkında bilgi veren Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah Pektaş; komşuluğun bizden sonraki nesillere aktarılmasıyla ilgili semtlerde ve mahallelerde bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını, bu kapsamda Melekbaba muhtarlığını ziyaret ederek yıl içerisinde yapılacak olan çalışmalar konusunda birlikte hareket etmek istediklerini söyledi.

Pektaş, toplumun genelinde komşuluk ilişkisinin bozulmaması ve zayıflamaması için bu projeyi sürdürerek, yıl içerisinde birbirinden farklı çalışmalar yapacaklarını ve bu çalışmaları yaparken mahalle muhtarlarından da destek alacaklarını söyledi.

Mahalle muhtarı Demir;  toplumda duyarlılık oluşturmak adına komşuluk, akrabalık ve yardımlaşma kültürünün artması gerektiğini söyleyerek, “Komşusu açken kendisi tok yatan kişinin hem dinimiz gereği hem de toplumumuz gereği gerçek komşu değildir.” dedi.

Muhtar Ali Demir, projenin çok önemli olduğunu belirterek Büyükşehir Kent Konseyine bu alandaki çalışmalarından ötürü teşekkürlerini sundu.

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