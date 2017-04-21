İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından muhtarlarla huzur toplantısı düzenlendi.

İl Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Emniyet Müdürlüğü TDP Şube Müdür Vekili Lokman Ünal, toplum hizmetlerine, toplumun katılımı sağlamak amacıyla toplantı düzenlediklerini söyledi.

TDP’nin amaçlarından birinin güvenlik hizmetlerine toplumun katılımını sağlamak olduğunu aktaran Ünal, “2017 yılı içerisinde 176 muhtarı ziyaret ettik. 318 kamu kurum, kuruluş ziyareti ile 960 esnaf ziyareti gerçekleştirdik. Ziyaretlerde temel güvenlik sorunları tespit edilmeye çalışıldı, ayrıca bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütüldü.” diye konuştu.

İnternet güvenliği, telefon dolandırıcılığı, evden ve iş yerinden hırsızlıkla ilgili 3 bin 600 broşür dağıtıldığını belirten Ünal, muhtarlarla güvenlik sorunları ve yapılması gerekenler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

AA