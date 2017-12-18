Muhtarlarla İstişare Toplantısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü muhtarlarla istişare toplantısı yaptı. Malatya’nın 11 ilçesinin tüm mahallelerinin muhtarlarıyla görüşen Genel Müdür Yardımcıları, Yatırım ve İşletmeler Daireleri başkanları ve beraberindeki heyet muhtarların istek, öneri ve şikâyetlerini dinledi.

Akçadağ, Arguvan, Arapgir, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge ve Yazıhan İlçelerinde içmesuyu ve kanalizasyon altyapı yatırımları gerçekleştiriliyor. İlçe merkezleri ve mahallelerinde yoğun çalışmalar yapıyor. Kurulduğu günden beri MASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri muhtarlarla düzenli olarak toplantılar yaparak fikir alışverişinde bulunuyorlar. Bu kapsamda Genel Müdür Yardımcıları, Yatırım ve İşletmeler Daireleri başkanları ve beraberindeki heyet Her ilçenin mahalle muhtarlarıyla görüştü. Biten, devam eden ve planlanan altyapı yatırımlar hakkında bilgilendirme toplantıları yaptı.

İlçelerdeki yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten yetkililer; “Altyapı çalışmaları meşakkatli işler. Malatya’nın tamamında çalışmalar yaparak 50 yıllık altyapı sorununu çözüyoruz. Sağlam altyapı inşa ederek sağlam gelecek inşa ediyoruz. Çalışmalarımızı yaparken sahadaki ekip arkadaşlarımıza ev sahipliği yapan mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum. İlçelerimizin sağlam altyapıya kavuşması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.” dedi.

Mahalle muhtarları ise yapılan çalışmaların yanı sıra istek, öneri ve şikâyetlerini bildirdiler.

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FOTO: Kuluncak’ta muhtarlarla yapılan toplantıdan