‘Muhteşem Çocuk’ Malatya’da

Çevresinde “Muhteşem Çocuk” diye anılan ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İstanbul Teknik ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinin robot yarışmalarında 45 birincilik ile çeşitli dereceler elde eden 14 yaşındaki Eray Aktokluk, yazılım dünyasında adından söz ettirmek istiyor.

Hayalinin peşinden giden ve 6 yaşında bilimle tanışan Aktokluk, 10 yaşından sonra geliştirdiği robot ve projeleri ile katıldığı üniversiteler arası yarışmalarda adından söz ettirdi.

“ROBOCOTFEST Malatya 2017” etkinliği kapsamında kente gelen Aktokluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yaşından beri bilime ilgi duyduğunu, küçüklüğünden itibaren elektronik ve yazılımla ilgili birçok çalışma yaptığını belirtti.

Bu merakı sayesinde robot üretmeye başladığını, 10 yaşından sonra ise yarışmalara katıldığını anlatan Aktokluk, “10 yaşından itibaren yaptığım robotlarla üniversiteler arası robot yarışmalarına katıldım ve hepsinden birinciliklerle geldim. Şu ana kadar 45 birinciliğim var.” diye konuştu.

– Arkadaş çevresinde tuhaf karşılandı

Küçük yaşlardan beri uzay araçları ve roketlere merak saldığını dile getiren Aktokluk, bu durumu paylaştığı ailesinin kendisine imkan sağladığını ve destek olduğunu belirtti. Aktokluk, şöyle devam etti:

“Bununla ilgili setler, kitler aldılar. Lego kitleriyle programlama yapmayı öğrendim. Bazı kitlerle de elektroniği öğrendim, kendimi ilerlettim. Başta tepki almadım ancak ‘bunlarla niye uğraşıyorsun, gereksiz’ diye arkadaş çevremde biraz tuhaf karşılandım. Ben öyle düşünmediğim için çalışmalarımı sürdürdüm.”

– Dünyaya açılmak istiyor

Katıldığı yarışmaların uluslararası olduğuna dikkati çeken Aktokluk, buralarda ayrı projelerle yarıştığını kaydetti.

İnsansı robot ve denizaltı yaptığını anlatan Aktokluk, “Özellikle labirent diye bir kategori var, üniversiteler arası yarışmalarda çok az kişinin yaptığı bir kategori. Ben bunu yaptım. İnsanlara yardımcı olacak birçok projem de var. İlerde bir şirket kurup, teknoloji araştırma merkezimde dünyanın teknolojisini daha ileri düzeye götürmek istiyorum. Özellikle de yapay zeka konularında öne geçmeyi hedefliyorum.” diye konuştu.

AA