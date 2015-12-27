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Malatya Haber -

Mumcu Toprağa Verildi

Mumcu Toprağa Verildi
  • 27.12.2015
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Malatya Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Mumcu’nun amcası Sait Mumcu (70), toprağa verildi. 

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden evli ve 4 çocuk babası Sait Mumcu’nun cenaze namazı, bugün öğle namazını müteakip Yeşiltepe Şehir Mezarlığı’nda kılındı ve Mumcu burada defnedildi.

Cenaze namazını İl Müftüsü Hacı Yusuf Gül kıldırdı. Cenaze namazına; Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Genel Meclisi Başkanı Naci Şavata, Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Mumcu, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Bülent Tüfenkçi, Adalet ve Kalkınma Partili yöneticiler, bazı belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum örgütü ve mesleki teşekkül temsilcileri, belediye şirket yetkilileri, il genel ve belediye meclis üyeleri ile Mumcu ailesi ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Sait Mumcu ile birlikte, Mükremin Yıldıran, Mehmet Şahin ve Mustafa Çiçek’in de cenaze namazları kıldırıldı. Öte yandan, taziye yerinin Hacı Abdi Mahallesi Ancarlı Sokak’taki taziye çadırı olduğu kaydedildi.

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