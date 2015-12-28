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Malatya Haber -

“Müsabaka Zorlu Olacak”

“Müsabaka Zorlu Olacak”
  • 28.12.2015
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Malatya 2. Amatör Ligi takımlarından Arguvan Belediye Spor ile Hekimhanspor arasında Pazar günü oynayacak maçın saati ve yeri beli oldu. Müsabakanın 5 Nisan Pazar günü saat: 12.00’da Yeşiltepe 1 Nolu Sahada oynanacağı açıklandı.

Arguvan Belediye Spor Futbol Şube Sorumlusu Serdar Karakuş yaptığı açıklama, başarı için zamana ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Oynadıkları ilk maçta yenildiklerini hatırlatan Serdar Karakuş, “Bizleri ilk maçımızda yalnız bırakmayan taraftarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Hafta sonu yine zorlu bir müsabakaya çıkacağız. İlk maçımızda yapmış olduğumuz bariz hataları en aza indirgeyip ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Yeni kurulan bir takımız, Suat Yağız gibi deneyimli bir teknik adam ile çalışıyoruz bu nedenle zamana ihtiyacı olan bir ekibiz. Pazar günü Yeşiltepe’de saat 12.00’da Hekimhanspor ile yapacağımız maça taraflarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

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