MÜSİAD Kongresine İptal

MÜSİAD Malatya Şubesi’nin yapılan son genel kurulunun iptal edildiği ve yeniden seçim yapılacağı bildirildi.

Alınan bilgiye göre; MÜSİAD Malatya Şubesi’nin yapılan son genel kurulunda Hüseyin Kalan 49 oyla seçilmiş ve ikinci liste ile yarışan Hüseyin Apak ise 36 oy almıştı. Ancak, MÜSİAD Genel Merkezi’nin “kurumsal temayüllere” uyulmadığını gerekçe göstererek yeniden genel kurul kararı aldığı öğrenildi.

İddialara göre; MÜSİAD Malatya Şubesi’nin 19. Olağan Genel Kurulu öncesinde MÜSİAD içerisinde aday olabilecekler arasında temayül yoklaması yapıldığı, bu temayüle Hüseyin Kalan (sağdaki fotoğrafta), Hüseyin Apak (soldaki fotoğrafta), Engin Erdemir ve Necdet Seçilmiş’in aday adayı olarak girdiği ve temayül yoklamasında Hüseyin Apak’ın başkan adayı olarak belirlendiği ve seçime bu isim ile gidilmesine karar verildiği ileri sürüldü.

Ancak; genel kurulda çift listenin yarışmasına MÜSİAD Genel Merkezi’nin “kurumsal temayüllere uyulmadığı” gerekçesi ve tepkisi gösterilerek yeniden seçim yapılmasına karar verildiği öğrenildi.

MÜSİAD Malatya Şubesi’nde ilk kez yaşandığı belirtilen seçim krizi nedeniyle 25 Şubat’ta yeniden genel kurul yapılacağı ve MÜSİAD Genel Merkez yöneticilerinin de genel kurulda hazır bulunacağı belirtildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com