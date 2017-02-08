MÜSİAD Kongresine İptal
MÜSİAD Malatya Şubesi’nin yapılan son genel kurulunun iptal edildiği ve yeniden seçim yapılacağı bildirildi.
Alınan bilgiye göre; MÜSİAD Malatya Şubesi’nin yapılan son genel kurulunda Hüseyin Kalan 49 oyla seçilmiş ve ikinci liste ile yarışan Hüseyin Apak ise 36 oy almıştı. Ancak, MÜSİAD Genel Merkezi’nin “kurumsal temayüllere” uyulmadığını gerekçe göstererek yeniden genel kurul kararı aldığı öğrenildi.
İddialara göre; MÜSİAD Malatya Şubesi’nin 19. Olağan Genel Kurulu öncesinde MÜSİAD içerisinde aday olabilecekler arasında temayül yoklaması yapıldığı, bu temayüle Hüseyin Kalan (sağdaki fotoğrafta), Hüseyin Apak (soldaki fotoğrafta), Engin Erdemir ve Necdet Seçilmiş’in aday adayı olarak girdiği ve temayül yoklamasında Hüseyin Apak’ın başkan adayı olarak belirlendiği ve seçime bu isim ile gidilmesine karar verildiği ileri sürüldü.
Ancak; genel kurulda çift listenin yarışmasına MÜSİAD Genel Merkezi’nin “kurumsal temayüllere uyulmadığı” gerekçesi ve tepkisi gösterilerek yeniden seçim yapılmasına karar verildiği öğrenildi.
MÜSİAD Malatya Şubesi’nde ilk kez yaşandığı belirtilen seçim krizi nedeniyle 25 Şubat’ta yeniden genel kurul yapılacağı ve MÜSİAD Genel Merkez yöneticilerinin de genel kurulda hazır bulunacağı belirtildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Ey isadamları demokrasiyi isletin bazı seyleri aşın kendinizi daha fazla rezil etmeyin. Yakısmadı musiada yenilenen secimlere harcanan parayı fakir fukaraya dagitaydnız genel merkezide fazla mesgul etmeyin musiad erdemli ve faziletli bir kurulus olarak aklımdaydı ama onlarda zenginler kulubu olma yolunda yazık yakısmadı müsiadın seckin uyelerine milyonluk adamlar neyin pesindeler
Başkan seçilen 49 kaybedenler ise 36 almış kurumsal temayüllere uyulmadığı için kongre iptal edilmiş. Bu tür Derneklerin ve kurumların Avukatları ve hukuk bürolar olur bunlara danışılarak yada Benzer şirketler kongre düzenlemesine üslenir her şey usulüne uygun yapılır . Böyle büyük bir derneğini böyle büyük bir hatayı nasıl yapar anlamış değilim