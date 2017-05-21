MÜSİAD’dan ‘Aileler Buluşuyor’ Programı

MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından geleneksel ‘Aileler Buluşuyor’ programı bu yılda geniş katılımla gerçekleştirildi.

Battalgazi ilçesindeki bir kır restoranında gerçekleşen ‘Aileler Buluşuyor’ etkinliğine MÜSİAD üyeleri aileleri ile katıldı. Katılımın oldukça yoğun olduğu programda konuşan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, amaçlarının MÜSİAD üyelerinin aileleri ile birlikte bir araya gelerek birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu söyledi. MÜSİAD Malatya olarak her yıl sabah kahvaltısında bir araya geldikleri bu etkinlikleri geleneksel olarak yaptıklarını belirten Kalan, katılan tüm MÜSİAD üyeleri ve ailelerine teşekkür etti.

Kahvaltının ardından çocuklar, at bindi, hayvanat bahçesini gezdi ve doyasıya eğlendi.

iha