MÜSİAD’ın Dost Meclisi

Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Mahmut Karatepe, ticari ilişkilerde dürüstlüğün önemli olduğunu belirtip, iş ilişkilerinde iyi niyetin kurulması konularının Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif hükümlerinde sıkça vurgulanan bir olgu olduğunu dile getirdi.

Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Mahmut Karatepe, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi Gençlik Kurulu tarafından gerçekleştirilen Dost Meclisi’ne konuk oldu.

Dost Meclisi’ne katılan Mahmut Karatepe konuşmasında İslam’da ticaret ve ticari ilişkiler, helal yollarla kazanç sağlamanın önemi ve alışverişte güvenirlilik konuları üzerinde katılımcılara bilgiler verdi.

Ticari ilişkilerde kişinin son derece dürüst ve güvenilir olması şartının İslam’da temel ilke olarak konmuş olduğunu vurgulayan Mahmut Karatepe, bu ilkelerin iş adamları tarafından benimsenmesi gerektiğini, ticaret ve alışverişe ilişkin kurallar, iş ilişkilerinde iyi niyetin kurulması konularının Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif hükümlerinde sıkça vurgulanan bir olgu olduğunu dile getirdi.

Dost Meclisi soru ve cevap kısmıyla sona erdi.