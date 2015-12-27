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Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Muska

Muska
  • 27.12.2015
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Vizyon Tarihi: 25 Temmuz 2014

Yapımı : 2014 – Türkiye

Tür : Korku

Yönetmen : Özkan Çelik

Oyuncular : Kutay Sandıkçı ,  Petek Kırboğa ,  Gökcan Gökmen ,  Meriç Aral ,  Cenk Dinçsoy

Senaryo : Serhan Nasırlı ,  Özkan Çelik

Yapımcı : Serhan Nasırlı

Film Özeti

Hayatında ters giden birçok olay sonucunda kalacak bir yer bulamayan köşe yazarı Celal, geçici olarak bir pansiyona yerleşir. Ancak gerek pansiyonun gizemli görüntüsü, gerekse sahibi Aliye Hanım’ın anlaşılmaz hareketleri Celal’i tedirgin etmeye başlar. Pansiyonda kalmaya devam ettiği sürece başına garip olaylar gelmeye devam edecektir.

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