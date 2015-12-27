Muska
Vizyon Tarihi: 25 Temmuz 2014
Yapımı : 2014 – Türkiye
Tür : Korku
Yönetmen : Özkan Çelik
Oyuncular : Kutay Sandıkçı , Petek Kırboğa , Gökcan Gökmen , Meriç Aral , Cenk Dinçsoy
Senaryo : Serhan Nasırlı , Özkan Çelik
Yapımcı : Serhan Nasırlı
Film Özeti
Hayatında ters giden birçok olay sonucunda kalacak bir yer bulamayan köşe yazarı Celal, geçici olarak bir pansiyona yerleşir. Ancak gerek pansiyonun gizemli görüntüsü, gerekse sahibi Aliye Hanım’ın anlaşılmaz hareketleri Celal’i tedirgin etmeye başlar. Pansiyonda kalmaya devam ettiği sürece başına garip olaylar gelmeye devam edecektir.
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