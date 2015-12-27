‘Müslümanın Dostu Müslümandır’

Malatya’da, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından, Malatya Belediyesi arkasında düzenlenen Kardeşlik ve Dayanışma Mitinginde, Mısır ve Suriye’deki katliamlar protesto edildi.

Mitinge, AKP Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Mustafa Şahin ve Cemal Akın, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyesi kuruluşlar, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen sivil toplum kuruluşları, dernekler ile vatandaşlar katıldı.

Mitinge konuşmacı olarak katılan İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım, “Herkes zanneder ki Mavi Marmara’da İsrail vurdu. Biz vurulmadan bir gün önce Hüsnü Mübarek’in İstihbarat Servisi Başkanı Ömer Süleyman İsrail’e gitti. ‘Bu Mavi Marmara’yı ve filoyu durdurun. Eğer Gazze’ye gidemezlerse, Ariş’e gelirler, halk ayaklanır, Filistin’in refah kapısını açarlar’ dedi. Ve bunun üzerine bugün ki bu darbeyi yapan, zalimler İsrail ile beraber Mavi Marmara’yı vurdular” dedi.

Yıldırım, herkesi Mısır ve Suriye ile beraber olmaya ve direniş göstermeye davet ederek, şunları söyledi:

“Amerika’dan yardım isteme küçüklüğüne düşmeyeceğiz. İngiltere’de, Avrupa’dan, Birleşmiş Milletlerin (BM) güvenlik konseyinden yardım isteme küçüklüğüne düşmeyeceğiz. Biz varız biz. Siz varsınız. İnanıyorsanız, en üstün sizsiniz. Körfez liderleri, İslam dünyasının liderleri neredesiniz? Tahtlarınızın sallanacağı günü mü bekliyorsunuz? Bunu istiyorsanız, o da olacak. Hiç tereddüt etmeyin. Şu Türkiye kadar olamadınız. Paranız pulunuz var. Her şeyiniz var ama Türkiye, Siyonist sermayeye ‘Mısır için ileri gitme. Yoksa ekonomik kriz olur. Çökersiniz’ dedi. Sayın Başbakan’a teşekkür ediyorum. ‘Bizim için ekonomik çıkar yok, kardeşlik çıkarı vardır’ dedi. Bu arada partilere sesleniyorum. AK Parti her yerde miting yapıyor. Saadet Partisi (SP) miting yaptı. Başbakan direniş gösteriyor. Büyük Birlik Partisi (BBP) destek veriyor. Diğer partiler sizlerde meydanlara çıkın. Sendikalar, cemaatler, tarikatlar meydanlara çıkın. Mısır ve Suriye ile beraber olun ki başınız göğe yükselsin.”

Suriye’de kimyasal silah kullanılarak yüzlerce kişinin öldürüldüğü yönündeki iddialarla ilgili olarak herhangi bir incelemenin yapılmadığını kaydeden Yıldırım, “Rusya’ya, Birleşmiş Milletlere (BM) çağrı yapıyorum; eğer Duma ve Guta bölgesine gitmeye korkuyorsanız, Esad’tan izin alma cesaretini gösterin biz İHH olarak sizi götürelim, incelemeyi yapın. Muhalifler hiçbir şekilde yasak koymayacak. Ben bu sözü veriyorum. Gelmeye yüreğiniz yetmiyor mu? Bu örnekleri inşallah biz alacağız. O suçu biz belgeleyeceğiz ve dünya kamuoyuna duyurup, Savaş Suçları Mahkemesi’nde Esad’ı yargılayacağız. Bu mahkeme yargılamayı bilmezse, o zamanda uluslar arası sistemin ikiyüzlülüğünü bir kez daha kanıtlayacağız. Biz biliyoruz. Ama bazı kalbi hastalıklı olanların hala bunlardan medet umduğunu görüyoruz. Bizim dostumuz biziz. Müslüman’ın dostu Müslüman’dır. Rabbimizden başkasına güvenmeyiz” diye konuştu.

Miting, Mısır ve Suriye için yapılan duayla sona erdi.