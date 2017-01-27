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Malatya Haber -

Muş’tan Malatya’ya Gönül Köprüsü

Muş’tan Malatya’ya Gönül Köprüsü
  • 28.01.2017
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AKP tarafından başlatılan Gönül Köprüsü projesi kapsamında Muş’tan Malatya’ya gelen 40 öğrenci, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan tarafından kabul edilen çocuklara tablet hediye edildi.

Muş’tan gelen öğrenciler daha sonra Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’ni gezdi. MABESEM Tiyatro kursiyerlerinin gösterilerini de izleyen öğrenciler, etkinliklere olan beğenilerini belirttiler.

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizasyonunda Malatya’ya gelen ortaokul ve lise öğrencileri, Sanat Merkezi’ndeki kurs atölyelerini tek tek gezdi. Yapılan çalışmaları ilgiyle gözleyen öğrenciler, atölyeleri oldukça beğendiler. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Salonu’nda tiyatro gösterimi izlendi.

“Kumpanya HoşMuş” adlı ve misafir öğrencilere özel olarak düzenlenen etkinlik kapsamında Meddah gösterisi, ortaoyunu, MABESEM tiyatro kursiyerlerinin doğaçlama performansları ve türkü dinletisi gerçekleştirildi.

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