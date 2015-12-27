‘Müteahhitler İlk Sırada..’

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr Ahmet Kızılay, ekonomik kriz nedeniyle iflas eden veya işi bozulan işadamlarının psikiyatri kliniklerine başvuranların sayısının 2009’da 5 kat arttığını belirtti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi’nin düzenlediği Dost Meclisi toplantılsına katılan ve “işadamı ve sağlık” konulu konferans veren İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr Ahmet Kızılay, işadamı ve sağlık konusunda ayrıntılı bilgiler aktardı.

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr Ahmet Kızılay, iş hayatında farkında olmadan sağlığımızı ihmal ettiğimize dikkat çekerek, hastalık gelmeden sağlığın kıymetinin bilmesi gerektiğini vurguladı. Yaşanan ekonomik krizin, işadamlarının ruh sağlığını bozduğunu söyleyen Profesör kızılay, psikiyatriye giden iş adamını sayısının 5 kat artış olduğunu dile getirdi. Kızılay, ekonomik kriz nedeniyle iflas eden veya işi bozulan işadamlarının psikiyatri kliniklerine başvuranların sayısının 2009’da 5 kat arttığını belirtip, intihar girişiminde bulunan veya alkolik olan işadamlarının sayısındaki artışın 2010’da da sürdüğünü dile getirdi. Kızılay, iflas eden müteahhitler ilk sırada olmasını yanında, sağlık sektörüne yatırım yapanlarında yine, bankacı, tekstilcilerin çoğunluğu oluşturduğunu dile getirdi.

Uzun ömürlü olmanın en başında düzenli yaşam alışkanlığının ilk sırada olduğunu belirten, Prof. Dr Ahmet Kızılay, yaşam süresinin uzamasında fiziksel çevre, kalıtımsal özellikler, enfeksiyon ve tedavi kurumlarının sırasıyla belirleyici rol oynadığını kaydetti.

Dost Meclisi toplantısına, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Bayram Keltaş, Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Necati Karabay, İş Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Ceylan, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Genel Sekreteri Said Kabadayı, BİLSAM Başkanı Prof.Dr.İbrahim Gezer, sanayici ve işadamları, MÜSİAD üyeleri katıldı.