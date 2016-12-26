“Mutlu Aile Mutlu Geleceğin Habercisi”

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi kadınların sosyal hayata katılımı ve günlük hayattaki sorunlarına karşı çözüm üretmek adına düzenlediği kadın bilinçlendirme programlarına “Aile İçin Sabrın Önemi” konulu konferansla devam etti.

Kent Konseyi Fetih Gemuhluoğlu Konferans Salonunda verilen programa Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi yürütme kurulu üyeleri ve konferanslarını sunmak üzere Aile Uzmanı/Sosyolog Elif Şengönül katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, ailenin toplumun çekirdeğini oluşturduğunu ve bir takım davranışlarla ailemizi kaybedersek gençlerimizi de kaybedeceğimizi çünkü geleceğe ışık tutacak olan gençlerin mutlu ve huzurlu yuvalarda yetiştiğini dile getirdi.

Bulut, “Programlarda edindiğimiz bilgileri çevremizdeki diğer ailelere de iletirsek o zaman amacımıza ulaşmış olacağız” dedi.

Mutluluğun şifresinin; rıza, vefa, sevgi ve sabır olduğunu dile getiren Aile Uzmanı/Sosyolog Elif Şengönül, sadece mutlu olmak için yaşamadığımızı bazen mutsuzluklarla da karşılaştığımızı dile getirerek, aile ilişkilerinde genelde kadınların daha çok vefa gösteren taraf olduklarını söyledi.

Elif Şengönül, “Erkeklerin ve kadınların duygularını yansıtma şekilleri çok farklıdır. Kadınlar gün içerisin farklı etkinliklerle streslerini atabiliyorlar fakat erkekler kadınlar gibi değiller bazen bu durum ailede dönülmez kayıplara neden olabiliyor” dedi.

Şengönül, ailede sürekli “sana güveniyorum” kelimesinin kullanılmaması gerektiğini çünkü bunun çocuklarda bir özgüven patlamasına neden olduğunu ve bunun sonucunda da saygısızlığın geldiğini vurguladı.

Program sonunda kadınlar aile içerisinde yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek, sunumlarından dolayı Aile Uzmanı/Sosyolog Elif Şengönül’e teşekkür ettiler.

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