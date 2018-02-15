Mutlu Canavar Ailesi
Wishbone ailesi mutlu olmaktan çok uzakta olan bir ailedir. Bir aile olarak yeniden bağlanma girişimi ailenin annesi Emma’dan gelir. Emma aileyi toplamak için eğlenceli bir gece planlar. Ancak planı, kötü bir büyücünün onları lanetlemesiyle geri teper. Aile gecesinin mahvolması yetmezmiş gibi artık bütün aile bireyleri birer canavar haline gelmiştir…
Yönetmen: Holger Tappe
Tür: Aile, Animasyon, Komedi
Yapım Yılı: 2017 (96 dk)
Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma
Senaryo: Catharina Junk, David Safier
Seslendirme:Emily Watson, Jason Isaacs, Nick Frost, Jessica Brown Findlay, Celia Imrie
Yapımcı Firma: Ambient Entertainment GmbH
Yapım Ülkesi: Almanya, İngiltere
Orijinal Dil: İngilizce
Orijinal Adı: Happy Family
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