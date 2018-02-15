Mutlu Canavar Ailesi

Wishbone ailesi mutlu olmaktan çok uzakta olan bir ailedir. Bir aile olarak yeniden bağlanma girişimi ailenin annesi Emma’dan gelir. Emma aileyi toplamak için eğlenceli bir gece planlar. Ancak planı, kötü bir büyücünün onları lanetlemesiyle geri teper. Aile gecesinin mahvolması yetmezmiş gibi artık bütün aile bireyleri birer canavar haline gelmiştir…

Yönetmen: Holger Tappe

Tür: Aile, Animasyon, Komedi

Yapım Yılı: 2017 (96 dk)

Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma

Senaryo: Catharina Junk, David Safier

Seslendirme:Emily Watson, Jason Isaacs, Nick Frost, Jessica Brown Findlay, Celia Imrie

Yapımcı Firma: Ambient Entertainment GmbH

Yapım Ülkesi: Almanya, İngiltere

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Happy Family

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